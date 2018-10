La Coalición Cívica reiteró su amenaza de pedir el juicio político del ministro Germán Garavano si el presidente Mauricio Macri no le pide la renuncia. “No sé qué busca” la diputada Elisa Carrió, confesó su par del Pro, Daniel Lipovetzky, quien anunció que de insistir con el jury “puede ser que se vote de manera divida” dentro de la alianza Cambiemos. “El juicio político está redactado conforme a las leyes, está suscripto por los diputados del bloque y se va a presentar en los próximos días, una vez que se hable y se resuelvan algunas cuestiones que tienen que hablar los líderes del espacio”, dijo la diputada Paula Oliveto. “No cuestionamos el liderazgo de Mauricio Macri” pero “no vamos a resignar el contrato electoral que hicimos con la sociedad en relación a la no impunidad y la igualdad ante la ley”, agregó. “El pedido de juicio político que (Carrió) anunció no creo que tenga fundamento. No hay ninguna causal y menos se puede iniciar un juicio político por una opinión periodística”, afirmó Lipovetzky. “Yo no voy a acompañar” un pedido de jury, anunció, y si bien desestimó que se pueda romper la bancada, admitió que “puede ser que se vote de manera dividida”.