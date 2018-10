De las 74 medallas obtenidas por Argentina en los Juegos Olímpicos, 24 vinieron del boxeo. Casi un tercio. De las 21 doradas, siete. Un tercio exacto. El pugilismo ha sido el gran crédito olímpico nacional a lo largo de la historia y Victoria Saputo (ligero), Brian Arregui (wélter) y Mirco Cuello (gallo), quiren hacerle honor a la tradición. Los nacidos en José C. Paz, Villaguay (Entre Ríos) y Arroyo Seco (Santa Fe), respectivamente, son los representantes locales en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y hablaron con Líbero desde el Cenard, donde viven y entrenan desde principio de año.

–¿Cómo son los momentos previos a subirse al ring?

Victoria Saputo: –Estoy ansiosa y al mismo tiempo le agrego los nervios porque, bueno, voy a tener que subir al ring a pelear. Pero está bien, son ansias porque llegue el día y poder pelear. Desde principio de año nos estamos hospedando acá. Estamos entrenando a full para poder obtener algún logro en los Juegos Olímpicos. La verdad que es un sueño.

Mirco Cuello: –Este creo que es el torneo más importante para mí. Por ahora no siento nervios ni estoy ansioso... Estoy contento. Pero una vez que subís al ring, te olvidás de todo.

Brian Arregui: –Yo estoy tranquilo. No estoy ni ansioso ni nervioso. Estoy preparado, pero siempre se necesita un poco mas para estar a más del cien por ciento. Pero sí, estamos tranquilos.

–¿Cómo definirían sus estilos de pelea?

B. A.: –Soy más de ir a la guerra que de estilista. Ellos me apodaron “el abuso”, por cómo peleo.

M. C.: –Yo soy el Messi del boxeo jaja. Peleo como Brian, tenemos el mismo estilo.

V. S.: –Según la rival que tenga enfrente. Pero la mayoría de las veces, y más últimamente, es ir a buscar a la rival. Me gusta mover los pies también. Entro y salgo con las piernas, es como pegás, paso atrás, pegás, paso atrás... Como hace Pacquiao. Me gusta como boxea él. Y de acá, la Tigresa Acuña. Y Mirco también, claro (añade Saputo para complacer a Cuello, que la codeaba para que mencione su nombre).

–¿Cuál es su golpe preferido? ¿Su superpoder?

B. A.: –El cruzado... Con ese definí muchas peleas. Pero tengo mucha continuidad también.

M. C.: –Gancho al hígado.

B. A.: –Imaginate que hizo cinco peleas y ganó tres por nocaut con gancho al hígado. Pero debutaban los tres chicos jaja.

M. C.: –Na, mentira. Uno era campeón o algo así ya.

V. S.: –Contragolpe de izquierda.

–¿Cómo llegaron al boxeo?

M. C.: –Por mi hermana... Bueno, a mi viejo siempre le gustó. Yo hacía taekwondo antes, a los cuatro años. Mi hermana empezó a pelear (es cuatro años mayor) y ahí yo me tiré al boxeo. La primera vez que hice una exhibición fue a los ocho años. La exhibición es sin fallo... Igual, esa la pararon antes jaja.

V. S.: –Por mi viejo, obviamente (su papá, Guillermo, fue representante argentino en Atlanta 1996 y Sidney 2000).

B. A.: –El hermanito de ella quiere ser promotor. Es re estafador.

V. S.: –Ah sí, mi hermanito es mi manager. Y quiere ser manager de ellos.

B. A.: –“Te saco el 75 por ciento”, me dijo el otro día jaja. Yo empecé por mis primos, que son boxeadores. Un día me invitaron, fui y me llamó la atención. Y desde los nueve años no lo dejé.

–¿Van a estar sus familias en las tribunas?

M. C.: –Sí. Igual, mi mamá yo no quiero que me vaya a ver. Me grita y en el ring a veces se escucha jaja.

V. S.: –A mi vieja le gusta ir también, pero a quién le gusta ver que le peguen a su hijo. Cuando graba, porque yo le pido que me grabe mis peleas, no se pueden ver. Así salen, todas movidas. Grita y todo, pero bueno es mi fan número uno ella.

B. A.: –Mi mamá es reservada, no grita, se pone nerviosa. También van a estar.

–¿Qué se viene después de los Juegos? ¿Profesionalizarse?

B. A.: –No estoy bien decidido. Es difícil estar lejos de la familia. Veremos qué pasa en los Juegos Olímpicos y después a pensar.

M. C.: –Quiero ver qué se siente estar en un Juego Olímpico, y después ver si quiero estar en otro.

V. S.: –Mi viejo me ayuda y me dice por dónde ir. Me dijo que depende la situación, vemos para quedarnos para Tokio 2020, pero también hay que clasificar... Según cómo sea la situación vemos para ir al profesionalismo.

–En estos Juegos, ¿cuál sería un logro para ustedes?

V. S.: –Tan solo participar ya es un logro. Lo importante es subir al ring, demostrar que sos vos, y dar todo. Llegar a subirme al podio sería lindo.

B. A.: –A mí no me alcanzaría con sólo participar. La palabra participar no existe para mí. Hay que aspirar a estar en el podio.

M. C.: –Ser oro.