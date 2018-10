La marcha del 33º Encuentro de Mujeres terminó con represión y, al menos, diez participantes detenidas en la Alcaldía de Trelew. “En 25 de Mayo y Rivadavia había un despliegue de doscientos policías aproximadamente que salieron alegando que diez chicas agredieron a la librería de la Iglesia. Le pedimos a Federico Massoni, ministro de Gobierno que desmitilizarice la zona. Hay nueve detenidas en la alcaldía que dijo que la acondicionaron especialmente para mujeres para este momento”, relata Florencia Rubilar, de la comisión organizadora del Encuentro de Mujeres.

Las detenidas son de Neuquén, San Luis, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata y tienen entre 18 y 39 años. También hubo al menos cinco heridas que fueron al hospital zonal de Trelew con daños en la cabeza y periodistas lastimadas con balas de goma. La mayoría de las participantes desconcentraron pacíficamente y se encontraban cenando, en la peña o en ferias sin estar enteradas de los incidentes. Sin embargo, en otros lugares se vivía con miedo el despliegue de las fuerzas de seguridad que iban en motos, caballo y de a pie o sin identificaciones.

Sergio Román, un varón trans contó: “Corrí para salvar a mi pareja y no pude porque aparecieron varones sin identificación que hacían fuerza para agarrarla y le tiraban de los pelos”. Por otra parte, Nor mostraba su mano y su codo lastimado con sangre y relató: “Me agarraron hombres de civil, me arrastraron y pegaron patadas. Me salvaron unas chicas, pero nos querían levantar y cagar a palos. Yo creí que eran barrabravas. No eran gente del pueblo, sino policía de civil”.