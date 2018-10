Desde Trelew

La vereda se colma de pibas que se sientan a escuchar hablar sobre feminismo, política, economía, aborto legal y extractivismo. El Touring Club es un bodegón con sillas de mimbre blancas, copas recopiladas en las vitrinas y una radio contra la ventana de letras que, antes, apenas antes, hubieran significado un bar de muchachos acodados en la barra. Ahora, en cambio, el bar, la calle y la radio es de las pibas. Julia Mengolini es la señora Futurock, la socia impulsora de la radio online que se mantiene por la autogestión de sus oyentes y que es un fenómeno en donde el feminismo es protagonista. Además, desde el año pasado, trasmite desde los Encuentros. Este año vinieron Bimbo, Noelia Custodio, Estefanía Pozzo, Danila Saiegh y Malen Denis. Pero, además, con Lali Rombolá en los controles para que la autonomía feminista garantice el 100 por ciento del cableado hasta la voz.

“Es una satisfacción trasladar la radio al Encuentro. La relación cara a cara tiene la calidez del abrazo, el beso”, cuenta Mengolini. Ella, y todas las chicas, reciben aplausos y pedidos de fotos mientras el silencio es un pedido en vano. Y una virgen intervenida sostiene un pañuelo verde para que el aborto legal no sea un milagro. Diferencia el compromiso de Futurock con otras coberturas: “No es una corresponsalía. Venimos y nos instalamos. Intentamos contrarrestar la cobertura ridícula que le dijo a la gente de Trelew que compre comida, agua y no salgan de sus casas”. Pero, además, el público de la radio es parte de una tendencia política innegable: la relación entre juventud y feminismo. “Es un fenómeno que tiene que ver con la revolución de las hijas. La radio habla de feminismo, deconstrucción y la crítica al ajuste, mientras que en otras radios no le están hablando a les chiques. Tiene que ver con un espíritu revolucionario y libertario que es nuestra convicción”.