La dura crítica de Colapinto tras las prácticas del viernes: "Los otros mejoran y nosotros no"

"El auto en ritmo de carrera se siente mal. Todos los problema que tenemos en una vuelta se exageran más y se hacen mucho más grandes. No me sentí bien, pero sí que estábamos más competitivos en carrera. Igualmente no es lo ideal, acá hay que clasificar adelante sino es muy difícil. A trabajar para intentar volver más fuertes", sostuvo Franco Colapinto tras las Prácticas libres 1 y 2 del viernes.

"Los otros mejoran y nosotros no mejoramos. Es algo que nos está costando. El hecho de salir a la pista y estar ahí rápido arriba y después nos caemos, no mejoramos y los demás sí", continuó un visiblemente decepcionado Colapinto.

"No encontramos el grip (adherencia de los neumáticos al asfalto) ideal. Nos está costando mucho, hay que entender un poco por qué. Hay que trabajar duro para estar más fuerte. Estamos muy lejos en general y es un poco difícil entender el porqué por ahora", cerró.