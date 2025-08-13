Cedió Caputo y le da una ventanilla a los bancos para asegurarle liquidez

En medio de la puja con los bancos, el ministro de Economía, Luis Caputo, cedió ante la presión para asegurar el resultado de la licitación de este miércoles y habilitó en el Banco Central una ventanilla para garantizarle a los bancos rentabilidad en su tenencia en pesos.

Mediante la “Comunicación B 13.032” la autoridad monetaria estableció que la entidad ofrecerá a las entidades financieras pases activos a una tasa promedio a la que se paga entre esas instituciones.

La ventanilla estará habilitada de 17 a 17.30 y a cambio deberán entregarse títulos a un plazo no inferior a 60 días.

La conducción económica había dicho que quería terminar con esta práctica porque pretendía que los bancos tuvieran que ajustar su operación sin que el Banco Central estuviera en el final de la rueda garantizando sus colocaciones.

Hoy el Tesoro Nacional sale a buscar $ 15 billones para refinanciar vencimiento y un resultado negativo podía poner en riesgo el equilibrio del sistema financiero en el inicio de la campaña electoral.