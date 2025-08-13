Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
Cedió Caputo y le da una ventanilla a los bancos para asegurarle liquidez
En medio de la puja con los bancos, el ministro de Economía, Luis Caputo, cedió ante la presión para asegurar el resultado de la licitación de este miércoles y habilitó en el Banco Central una ventanilla para garantizarle a los bancos rentabilidad en su tenencia en pesos.
Mediante la “Comunicación B 13.032” la autoridad monetaria estableció que la entidad ofrecerá a las entidades financieras pases activos a una tasa promedio a la que se paga entre esas instituciones.
La ventanilla estará habilitada de 17 a 17.30 y a cambio deberán entregarse títulos a un plazo no inferior a 60 días.
La conducción económica había dicho que quería terminar con esta práctica porque pretendía que los bancos tuvieran que ajustar su operación sin que el Banco Central estuviera en el final de la rueda garantizando sus colocaciones.
Hoy el Tesoro Nacional sale a buscar $ 15 billones para refinanciar vencimiento y un resultado negativo podía poner en riesgo el equilibrio del sistema financiero en el inicio de la campaña electoral.
El dólar oficial cotiza a $1290 para la compra y $1330 para la venta.
Horas cruciales en la causa buitre contra YPF
Por Bernarda Tinetti
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá en las próximas horas si extiende la suspensión de la sentencia contra YPF, ejecuta el fallo o devuelve el expediente a Loreta Preska para que resuelva una medida más ordinaria. El Gobierno nacional en la voz del Jefe de Gabinete, Guillermo Franco, declaró este martes que sería “incumplible” para el país afrontar un fallo adverso.
Alza selectiva en las acciones
En el día previo a la licitación de títulos de deuda en pesos por parte del Tesoro Nacional, los mercados bursátil y cambiario se manejaron con calma y expectativa por el nivel de tasas de interés que vaya a convalidar el gobierno. Este martes la bolda tuvo comprotamientos mixtos, entre subas de hasta un 4 por ciento y descensos de hasta el 2,8 por ciento en acciones líderes. Las cotizaciones del dólar se mostraron levemente a la baja en general, en tanto que se tomaba nota de la consolidación de un fuerte ascenso en las tasas de rendimiento en pesos para los bonos de plazos más cortos, como un anticipo de lo que se espera para la licitación de este miércoles.
El dólar oficial cotiza a $1290 para la compra y $1330 para la venta.
El dólar blue está a $1310 para la compra y a $1330 para la venta.