Desde Washington, donde está de gira, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuestionó al Gobierno y llamó a “construir una alternativa que lidere la potencia que tiene”. “No me arrodillo ante otros dirigentes, yo defiendo el interés de mis compatriotas. No tenemos que buscar relaciones sociales, sino comerciales. Necesitamos gobernantes que en lugar de pensar en el Fondo Monetario Internacional, piensen en los argentinos”, remarcó frente a la audiencia que fue a escucharlo al Centro Internacional Wilson Center. Massa dijo que el próximo dirigente que asuma al frente de la Casa Rosada “va a tener que discutir nuevamente el acuerdo” con el FMI. “El Gobierno recurrió al endeudamiento en el FMI en lugar de recurrir al llamado a la confianza de los argentinos, entendiendo que cuando sintió que la crisis lo invadía, la necesidad de financiamiento representaba menos del 20 por ciento de lo que tienen los argentinos en el exterior”, cuestionó. Massa insistió en que no se puede “seguir importando deuda y exportando ahorro”. Massa seguirá su viaje con otra parada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.