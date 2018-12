La Justicia liberó al imputado por el femicidio de María del Rosario Vera, la mujer de 23 años que el 4 de enero apareció envuelta en frazadas y calcinada en un volquete en Felipe Moré y Gaboto. En el caso fue imputado el policía del Comando Radioeléctrico, Andrés M., como autor intelectual. También está acusado el presunto autor material Néstor Hugo S.. El policía era su pareja Andrés Nicolás M., un suboficial de 30 años. A ella le dio otro nombre. "Me llamó la secretaría del fiscal para avisarme que le darían la libertad", contó la hermana de la víctima a Rosario/12. La familia de la mujer indicó que el imputado tiene prohibido salir del país, entre otras restricciones, pero lamentaron la decisión. "A mi hermana la mataron y violaron sin piedad, dejó cuatro chicos. Hoy hace once meses de eso. No tenemos consuelo; sentimos que la Justicia no existe y está implicado un policía. Tenemos miedo. No queremos más mujeres asesinadas", dijo Rosa ayer a este diario.