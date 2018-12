Dos de las principales empresas proveedoras de artículos masivos informaron en el último fin de semana incrementos promedio en sus precios, a partir de esta semana, que en varios casos superan el 15 por ciento. La empresa líder en alimentos envasados presentó las nuevas listas de precios a supermercados y mayoristas con aumentos del 15,5 al 20 por ciento en algunas variedades de fideos, arroz, yerba y alimentos congelados. Por su parte, los distribuidores de una de las principales firmas de artículos de limpieza informó que los precios vigentes para diciembre incorporan un aumento promedio del 23 por ciento, advirtiendo además que ya no toma más pedidos por este mes hasta recibir “la nueva lista” con los precios de enero. Este comportamiento de las empresas líderes, formadoras de precios en los rubros de consumo masivo, daría por tierra con las expectativas del Ministerio de Hacienda que preveía un marcado descenso de la inflación para los meses de diciembre y enero (por debajo del 2 por ciento mensual), suponiendo que el “efecto arrastre” de la devaluación se había agotado con los aumentos de noviembre. La realidad vuelve a exponerle a la conducción económica una imagen muy distinta a la que el ministro Dujovne suele ver proyectada.

Es el caso de la empresa Molinos, dueña de las marcas más vendidas en el mercado interno, que según la información presentada ayer en el portal I-Profesional, presentó aumentos en sus precios en las últimas horas del 4 al 20 por ciento, en una amplia gama de productos que abarca al arroz, aceite, café, congelados, fideos, pan rallado, polvos para repostería, sémola y yerba. En general, estos productos no habían sufrido incrementos en los últimos 60 días, salvo el caso del aceite de oliva que tendrá un incremento del 11,9 por ciento ahora, tras el aumento ya aplicado en noviembre.

El resto de los rubros mencionados presenta aumentos de hasta el 16,8 por ciento en el arroz, 16,9 por ciento en yerbas, 10,4 por ciento en el café, 12,1 por ciento en el pan rallado, igual pocentaje para productos congelados (salvo el pollo en trocitos, que se incrementa en el 15,5 por ciento) y fideos, que en sus marcas de mayor salida tendrá una suba del 4,3 al 4,8 por ciento, pero en otras variedades alcanza al 20 por ciento.

En el rubro de limpieza, de acuerdo a la información recibida por PáginaI12 de las mismas cadenas comerciales, los productos de la firma Johnson’s están llegando a los mayoristas con aumentos de hasta el 29 por ciento y con restricciones de entrega, además, porque ya se anticipa que a partir de enero vendrá una “nueva lista”. Algunos ejemplos de los aumentos vigentes para este mes de diciembre son el shampoo, 24,5 por ciento; toallas femeninas, del 23 al 29,8 por ciento; tampones, 25 por ciento; enjuague bucal, 10 por ciento; crema corporal, 20,8 por ciento; banditas para cubrir heridas, 17,6 por ciento. El promedio informado por las distribuidoras ubica el aumento en el 23,2 por ciento.

La sensible baja en las ventas no modificó la conducta de las empresas formadoras de precios, lo cual no es una novedad pero contradice la visión de las autoridades económicas. Proyectando las condiciones actuales, en la cartera que conduce Nicolás Dujovne se preveía que la estabilidad cambiaria lograda en las últimas semanas se prolongaría y así, con una demanda aplastada, esperaban un descenso en la inflación para los próximos meses. La información ahora disponible indica que no será así.