El costo de vida en diciembre para una familia de barrios populares de Rosario llegó a 28.148 pesos, y el de la canasta básica alimentaria quedó en 11.414 pesos, según un informe elaborado por el Centro de Estudios y Sociales Scalabrini Ortíz (Ceso). La diputada nacional Lucila De Ponti y el concejal Eduardo Toniollí fueron los encargados de presentar el trabajo en una intervención callejera comparando lo que se podía comprar con 500 pesos hace dos años. "El costo de vida de las familias rosarinas aumentó un 78 por ciento en estos dos años, y la inmensa mayoría no tuvo un aumento de ingresos similar a ese", remarcó la legisladora. Por su parte, el concejal responsabilizó al gobierno nacional por "la inflación galopante", para luego señalar que "comer se volvió un lujo y dejó de ser un derecho". En el informe destacan que hubo una desaceleración del costo de vida en diciembre, pero la vinculan con la absorción por parte de los comerciantes del incremento en los precios mayoristas, evitando subir más los precios, y en algunos casos bajarlos, por la caída en las ventas que pone en riesgo la continuidad de sus comercios.

Este informe es trimestral y está basado en el relevamiento de 37 productos de una canasta de alimentos armada para un consumo modesto en cuatro barrios representativos de la ciudad: Casiano Casas, La Sexta, La Lagunita y Mangrullo. De ese modo, refleja la realidad económica que viven los vecinos de las zonas vulnerables de Rosario al realizar una medición aproximada de su costo de vida. "En esos barrios, el único acceso a los alimentos es a través de comercios de cercanía, que son el último eslabón de varias cadenas. No hay grandes posibilidades de financiación ni de ofertas y promociones, aun cuando se trata de segundas y terceras marcas", dijo Toniolli a Rosario/12. Los responsables del trabajo apuntaron a marcar una diferencia con el informe del Indec que toma una canasta de consumo pensada para sectores de nivel medio y relevando precios del Gran Buenos Aires.

En diciembre de 2018, el costo de vida para una familia de los barrios populares de Rosario fue en promedio de 28.148 pesos. Un hogar necesitó en marzo 11.414 pesos sólo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias, mientras que un adulto necesitó 3.693 pesos para cubrir una cantidad mínima de alimentos y no caer debajo de la línea de indigencia.

Toniolli: "Esta gente compra en comercios de cercanía, y los precios son fijados por un puñado de empresas".

Luego del salto en el costo de vida registrado en el mes de septiembre (+21%) en diciembre se registra un aumento en torno al 3%. La desaceleración se explica porque los comerciantes de los barrios populares, ante la caída del consumo, decidieron absorber los aumentos de precios mayoristas por el riesgo de que sigan cayendo las ventas.

El Salario Mínimo Vital y Móvil actual, equivalente a 11.300 pesos no alcanza a cubrir ni la mitad del costo de vida familiar. Una familia que sólo dispone de un sueldo de estas características, no llega a cubrir ni la canasta alimentaria de la familia. Aún si dos miembros de la familia percibieran un SMVyM no alcanzarían a cubrir el costo de vida del hogar.

Una empleada de casa particular llega a cubrir con su sueldo tan sólo el 43 por ciento de la canasta básica familiar armada para un consumo modesto. Un obrero de la construcción debería ganar al menos 6.060 pesos más para cubrir el costo de vida. Con un jornal básico de 22.088 pesos, debería trabajar más de 12 horas diarias para hacer frente al costo de vida familiar. Aun considerando el bono que recibirán en diciembre de 2.500 pesos, los empleados de comercio no llegan a cubrir la canasta básica familiar valuada para ese mes. Con un salario de 23.838 pesos alcanzan a cubrir el 85 por ciento de la canasta básica familiar. Para cubrir dicha canasta, deberían ganar hoy al menos 4.500 pesos más.

En relación al monto que se percibe por cada niño/a en concepto de Asignación Universal por Hijo (AUH) es de 1.825 pesos y sólo alcanza a cubrir las necesidades alimenticias de un/a menor de 2 años. Para alcanzar a satisfacer los requerimientos nutricionales de menores de 17 años, el monto de la AUH debería ser de al menos 1.019 pesos más para el caso de una niña y de 2.016 pesos para el caso de un niño.

El trabajo refiere que entre diciembre de 2016 y diciembre de 2018 los precios de los productos relevados crecieron en promedio un 78 por ciento. El aumento de los precios de los distintos bienes varió entre el 17 y el 236 por ciento. Entre los productos con mayores incrementos se encuentran panificados (+100%), arroz (+200%), harina (97%), papa (109%), cebolla (69%). Por otra parte, revelaron que la canasta navideña se incrementó un 67 por ciento respecto a diciembre de 2017. Este año, una canasta navideña adquirida en los barrios más populares de Rosario cuesta 450 pesos, la misma canasta costaba en diciembre de 2017 269 pesos.

De Ponti y Toniolli difundieron el trabajo con una representación callejera en Córdoba y San Martín: un podio con changuitos de supermercados cargados con los productos revelados donde podía observarse claramente que el de este año contenía menos productos en su interior.

"Esto se cruza con la discusión de la Emergencia Social en Rosario, que tenía que ver con el precio de los alimentos. Si uno ve el salario mínimo no llega a cubrir la canasta alimentaria, y el único que puede terminar cubriendo eso es el Estado a través de alimentos, los comedores", analizó el concejal justicialista. En este sentido, Toniolli dijo que "hay que pensar en mecanismos alternativos que permitan tener accesos a otros circuitos. Hoy, incluso en los comercios de cercanía, los circuitos están híper concentrados y los precios los fijan entre un puñado de empresas".