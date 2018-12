Con el impulso del triunfo histórico ante Boca en la final de la Copa Libertadores en Madrid, River debuta desde las 13.30 en el Mundial de Clubes ante el local Al Ain de Emiratos Arabes Unidos. El partido de la primera semifinal se jugará en el estadio Hazza Bin Zayed de Al Ain y será controlado por el italiano Gianluca Rocchi. “Lo que se consiguió será eterno y los jugadores serán reconocidos por siempre, pero no queremos dejar pasar esta oportunidad”, remarcó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa previa. Si bien el técnico millonario no confirmó la formación para el choque inédito ante los árabes, habrá pocas modificaciones en la base titular y el colombiano Rafael Santos Borré, que ya cumplió con la suspensión, acompañará a Lucas Pratto en la delantera.

El club de Núñez transita su mejor momento en la gestión de Gallardo, iniciada en 2014, por la obtención de la cuarta Copa Libertadores en su historia (1986, 1996, 2015 y 2018) frente al rival eterno en una final tan única como desprestigiada por los incidentes que provocaron el cambio de sede, del Monumental al estadio Santiago Bernabéu.

“El mensaje que bajamos en Madrid fue que vamos a pensar en lo que viene. Les dije a los jugadores que no dejemos pasar esta oportunidad. Es un privilegio estar acá y no vamos a dejarlo pasar. El deseo es poder jugar la instancia final y para eso vamos a enfrentar a un duro rival mañana (por hoy) y tendremos que ganar”, advirtió Gallardo, para añadir: “Lo más difícil fue tener que cambiar los hábitos, no poder dormir por el cambio de horario. Los primeros cuatro días fueron para equilibrarse emocionalmente, pero en los últimos tres ya pudimos entrenar con buena energía”, dijo el Muñeco acompañado del defensor Jonatan Maidana. “Yo me siento representado por mis jugadores y Maidana es una clara referencia dentro del plantel, para los hinchas y para mí”, elogió el entrenador.

El plantel ya cambió el chip luego de los festejos en Madrid, se adaptó al horario y al clima y se enfocó en Al Ain. “Ya descansamos, estamos bien físicamente y tendremos un rival duro”, señaló por su parte el experimentado Maidana. El elenco argentino jugará con la camiseta alternativa de color violeta, mientras que Al Ain –el equipo más popular de los Emiratos Arabes Unidos creado en 1968 y conocido también como el “Padre del Golfo”– usará su tradicional blanca.

La victoria resonante 3-1 ante Boca, la consagración más importante en la historia del club, permitió la clasificación para el Mundial de Clubes por segunda vez desde la creación del torneo, en el año 2000. La última participación de River fue en 2015, cuando accedió a la final con el triunfo 1-0 ante el equipo anfitrión Sanfrecce Hiroshima de Japón con gol del delantero Lucas Alario. Barcelona de España, con el astro Lionel Messi, lo goleó 3-0 sin sobresaltos y se consagró campeón.

A diferencia de 2015, River asumirá este torneo con mayor rodaje, más allá del gran envión anímico. Con la dupla ofensiva Borré-Pratto ya confirmada, algunas dudas surgen en la defensa en caso que Gallardo otorgue descanso a Maidana. Su lugar podría ser ocupado por Lucas Martínez Quarta. El mediocampo también presenta un interrogante con la posible salida de Leonardo Ponzio por Borré.

Por su parte, Al Ain –que batió 3-0 a Esperance de Túnez y eliminó por penales Team Wellington de Nueva Zelanda– demostró que tiene gol, con el brasileño Caio como uno de sus futbolistas destacados. El equipo es dirigido por el croata Zoran Mamic, quien también mantiene la incógnita sobre el once titular de cara al choque de hoy.

Mundial de Clubes

RIVER: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; E. Pérez o I. Fernández, Ponzio, Palacios, G. Martínez; Borré, Pratto.

DT: Marcelo Gallardo.

AL AIN: Eisa; Ahmad, Ahmed, Mohammed, Shiotani; Barman, Al Jaberi, Fayez, Doumbia; El Shahat, Caio.

DT: Zoran Mamic.

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia).

Estadio: Hazza Bin Zayed.

Hora: 13.30.

TV: Fox Sports Premium.