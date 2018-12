El Concejo Municipal repudió enérgicamente la balacera contra el Palacio Vassallo ocurrida en la madrugada de ayer y el mensaje intimidatorio que encontraron en la plaza ubicada frente al edificio ubicado en Córdoba y 1º de Mayo. "El ataque institucional es gravísimo, creemos que por primera vez se corrió un límite", afirmó el titular del cuerpo, Alejandro Roselló (Cambiemos), acompañado por concejales de todos los bloques políticos del Concejo. "Vamos a dejar que la justicia actúe, estamos a disposición y vamos a colaborar en todo lo que sea necesario, pero no nos corresponde a nosotros hacer ningún tipo de especulaciones", dijo Roselló. Por su parte, la intendenta Mónica Fein, quien fue hasta el Concejo para solidarizarse con los ediles, señaló que "es el momento de ratificar nuestro compromiso de defender las instituciones y esperar que la justicia investigue".

Con rostros que evidenciaban la preocupación por el inédito ataque, los concejales repudiaron la balacera y el cartel que encontraron cerca del lugar que decía "Con la mafia no se jode, la próxima vamos a sus casas",en conferencia de prensa. "Nos sentimos como se siente cualquier rosarino que recibe un ataque, nos sentimos vulnerables pero confiamos en la investigación que realiza la policía y en la justicia", señaló Roselló.

Para el titular del cuerpo, "surge de manera inequívoca que es un ataque a la institución", aunque aclaró que no son los ediles los que tengan que hacer "algún tipo de valoración ni especular" si la balacera fue producto de temas que trató el Concejo. Roselló afirmó que la investigación del hecho "no se demoró" en determinar lo que pasó. "Lo que se hizo en primer momento, cuando personal de seguridad del Concejo se enteró, se habló inmediatamente con la fiscal en turno que vino y realizó las medidas necesarias", abundó.

Andres Macera Rosello, presidente del Concejo, lideró la conferencia de prensa.

Roselló subrayó que recibió llamados del gobernador Miguel Lifschitz, de la intendenta Mónica Fein, de diferentes instituciones que sufrieron ataques similares, y de funcionarios nacionales y provinciales.

No fueron pocos los concejales y empleados que se sorprendieron porque se enteraron recién al mediodía a través de las redes sociales. "Entré y salí varias veces por la esquina, nunca me di cuenta que habían baleado el Concejo, nunca nadie nos había notificado de eso, nos enteramos cuando mantuvimos una reunión a las 12.30 y ya se había hecho pública esta situación", dijo Fernanda Gigliani, edila de Iniciativa Popular.

"Llamó la atención que las primeras informaciones hablaban de una cuestión menor, de una pelea entre dos personas, y que se tardó muchas horas en determinar cuál era la situación real", indicó Roberto Sukerman (FpV)."Lo que uno entiende, y eso es una crítica a la seguridad provincial, que todo se naturaliza, se minimiza, y es una campaña para estigmatizar al gobierno. Además, dije en el recinto cuando se dieron las anteriores balaceras, que no podíamos ver esos hechos como una cuestión extraña porque nos iba a pasar a nosotros porque regulamos y controlamos actividades que están vinculados con las mafias y afectamos intereses", agregó el edil kirchnerista.

Horacio Ghirardi, del bloque socialista, dijo que el ataque fue "un hecho de gravedad muy importante, el Concejo no escapa a la agresión que sufrieron otras instituciones de la ciudad. Indudablemente hay sectores mafiosos que se han visto afectados, hay que entender que Rosario no es violenta, es víctima de los violentos".

El concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura), señaló que "la situación es lo suficientemente grave como para seguir perdiendo tiempo con ´fotos de ocasión`. Acá hay que ponerse a trabajar, con proyectos que aborden estructuralmente y sin sobreactuación estos hechos". Según el edil, "la situación es de extrema gravedad, pero no es ajena a la que viven todos los días los rosarinos".

"Espero que a partir de un hecho de esta gravedad, inédito, donde ya naturalizamos los ataques a los Tribunales, a los jueces, sirva de llamada de atención fuerte de emergencia, para poner sobre la mesa la gravedad en materia de seguridad que vive Rosario", consideró Roy López Molina, titular del bloque macrista.

Apenas concluyó la conferencia de prensa, Fein mantuvo una reunión con los ediles en el despacho de Roselló. Antes de ingresar, la mandataria dijo que se había acercado para "apoyar al Concejo, una institución fundamental de la democracia, y que no hay ningún hecho de violencia que nos vaya a impedir seguir unidos trabajando y defendiendo a la ciudad". Fein dijo estar segura que, como otros casos, "se tiene que saber quién está detrás de este hecho", aunque declinó realizar otro tipo de apreciaciones. "La información que tengo la escuché a través del presidente del Concejo, que me llamó a media mañana, que primero tenía una apreciación diferente y luego la PDI tuvo más información por lo que suspendí toda mi agenda para venir acá", señaló Fein. Según la intendenta, quien reveló haberse puesto en contacto con el Ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, algunos casos relacionados "tienen que ver con los avances que se han hecho en la justicia y algunos que quieren detener esos avances, en otros casos habrá que investigar por qué quieren generar este clima, esta acción que creen que debilitan a la democracia, pero juntos demostramos que la democracia está más fuerte que nunca".

El fiscal Matías Eedery, a cargo de la investigación, precisó que "hubo 12 tiros frente al Concejo, otros en la ochava, un cartel intimidatorio. No sabemos si fue desde una moto, si fue caminando, estamos con el personal viendo las cámaras, los diversos testimonios...". El fiscal, que estuvo acompañado por la fiscal Andrea Vega de la Unidad de Flagrancia, agregó que "al principio se dijo que hubo una pelea entre dos personas, pero eso habría sido porque nos habían dicho que había un solo disparo, después el personal de balística fue el que identificó los disparos y ahí se genera toda la investigación como un atentado".

Los fiscales solicitaron el relevamiento de la cámara de seguridad del Palacio Vassallo y otras de la zona, pericia de planimetría y croquis del lugar, toma de testimonios a empleados y posibles testigos del hecho. Edery estimó que el ataque se produjo alrededor de la 1.30 y 2 de la mañana, porque por las cámaras vieron a dos hombres caminando por el lugar, pero que ni el personal del Concejo ni la guardia de Gendarmería apostada en el Monumento escucharon los disparos, posiblemente porque los atacantes hayan utilizado un silenciador.

"Se secuestraron vainas, que en principio son calibre 9 mm, que se habían movido y estaban sobre el cordón de la vereda. Los impactos no se pueden ver porque no hay plomo, pero creen que hay un plomo en el que ingresó y lo van a peritar", señaló Edery. Sobre el cartel encontrado en la plaza ubicada frente al Concejo, el fiscal indicó que la frase "con la mafia no se jode" es "una leyenda que se utiliza en casi todos los atentados, después habrá que ver qué temas trató el Concejo, si se eligió el Concejo porque en otro lado no se pudo tirar".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió ayer en su cuenta de Twitter: "El amedrentamiento no funciona cuando hay convicción de ir contra los narco criminales. Buscaremos a los responsables del ataque al Concejo de Rosario".