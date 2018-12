El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció ayer que los migrantes que han pedido asilo en Estados Unidos podrán permanecer en territorio azteca mientras se completan los procedimientos migratorios. El anuncio llegó después de la medida tomada por su vecino del norte, que indicó que devolverá a México a los inmigrantes que accedan al país irregularmente o sin los documentos necesarios por la frontera sur, incluidos los solicitantes de asilo.

“El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos comunicó al gobierno de México que tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio”, explicó la Cancillería mexicana. Ante esta decisión, el gobierno de México informó que se han tomado varias acciones para beneficio de los migrantes, en particular los menores de edad. “También para proteger el derecho de aquellos que desean iniciar y seguir un procedimiento de asilo en territorio de Estados Unidos de América”, puntualizó.

Las autoridades aclararon, sin embargo, que no aceptarán a personas deportadas. “Quiero ser muy claro, vamos a aceptar en este esquema a aquellos migrantes que hayan sido admitidos para iniciar un proceso migratorio en Estados Unidos y que esté en curso, pero no vamos a aceptar a deportados por Estados Unidos”, dijo el encargado de negocios de la Embajada de México en Estados Unidos, José Antonio Zabalgoitia. El funcionario subrayó que en el caso de su país la medida es humanitaria. “Lo que queremos evitar es que los migrantes sean una pelota de ping pong entre una política migratoria y la otra”, indicó. “Si por nosotros fuera, el mundo sería mejor sin esta medida”, reconoció. El diplomático remarcó, entonces, que la decisión de Washington era unilateral.

El diplomático agregó que si finalmente Estados Unidos opta por la deportación de la persona a su país de origen serán las autoridades estadounidenses quienes se encarguen del proceso y no México. “Cuando el juez toma la determinación de establecer o no la entrada a Estados Unidos, en ese momento la persona está en territorio de Estados Unidos y no tendría que regresar a México si su proceso ya concluyó”, dijo. Zabalgoitia apuntó, asimismo, que todavía no hay un cálculo de los migrantes que podrían verse afectados por esta situación, aunque según dijo, es un número es bastante manejable.

Desde mediados de octubre, miles de migrantes transitan desde Centroamérica en varias caravanas, escapando de la pobreza y la violencia, con el afán de llegar a Estados Unidos. “Inmigrantes que traten de burlar el sistema para entrar a nuestro país ilegalmente no podrán desaparecer en Estados Unidos, donde muchos evitan las audiencias judiciales” anunció la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kirstjen Nielsen, haciendo referencia a las audiencias donde los inmigrantes deben comparecer para seguir sus casos de solicitud de asilo. “Ellos esperarán por la decisión de una corte migratoria en México. La política de ‘detener y liberar’ será sustituida por la de ‘detener y devolver’”, dijo Nielsen en un comunicado.

En el último año, muchos han logrado cruzar la frontera para pedir asilo, obligando a Estados Unidos a analizar sus casos, algo que puede demorar meses o años, por lo que los migrantes son liberados.