“El Estado no va a permitir que el Equipo Argentino de Antropología Forense interrumpa su tarea”, prometió ayer Claudio Avruj, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A pesar de esa declaración de buenas intenciones del funcionario de Cambiemos, quien escribió en Twitter que “el pago de la primera cuota ya se hizo efectivo”, hasta ayer a la tarde se mantenía intacta la deuda del Estado con el organismo encargado de la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura y la identificación de soldados de Malvinas enterrados como NN, entre otras tareas sensibles, que el jueves denunció la suspensión de sus actividades en la Argentina ante la crisis financiera que le generó el gobierno al no girarle los fondos acordados por actividades que desarrolló a lo largo de 2018.

“El trabajo conjunto entre el Estado y el EAAF es un compromiso que garantiza la defensa de los derechos humanos. Es un vínculo que atraviesa distintas administraciones del Estado. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con los convenios firmados”, prometió Avruj, quien aseguró que el gobierno de Mauricio Macri tiene “un enorme respeto por la tarea del EAAF y por su trayectoria”. “El convenio que tenemos sigue plenamente vigente. El pago de la primera cuota ya se hizo efectivo, y la segunda se pagará la semana que viene”, agregó. Desde el equipo de científicos, sin embargo, confirmaron a PáginaI12 al anochecer que no habían recibido ningún pago. Más lejana aún aparece la posibilidad de cobrar la segunda cuota del convenio, suscripto por el Ministerio de Justicia. “Se van a cumplir todos los compromisos acordados. El Estado no va a permitir que el EAAF interrumpa su tarea que es tan importante en la defensa de los derechos humanos”, continuó Avruj. “Es un aliado de la democracia y debemos seguir trabajando juntos. Hemos venido trabajando en convenios ininterrumpidos y nunca hubo ningún problema. Nuestra relación con el EAAF no va a sufrir ningún cambio”, insistió.

La organización científica no gubernamental que actúa desde el retorno de la democracia como perito en causas judiciales y asiste a los familiares de víctimas en el proceso de búsqueda, identificación y recuperación de sus seres queridos informó el jueves que “debido a la falta de transferencia de la totalidad de los fondos acordados con el Estado Nacional argentino para cubrir los gastos operativos de 2018 se verá forzado a suspender sus actividades en el país”. Precisó que “no podrá continuar con la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales o causas complejas como AMIA, entre otras actividades”.

El Ministerio de Justicia difundió horas después un comunicado en el que confirmó el incumplimiento a su manera. Detalló que las actuaciones se iniciaron en la secretaría a cargo de Avruj el 29 de agosto (cuatro meses después de que el EAAF presentara su proyecto de trabajo), que se acordaron dos pagos de 10.091.205 pesos cada uno, que el convenio se firmó el 30 de octubre y llegó a la dirección administrativa el 5 de noviembre. Agregó que el Ministerio de Hacienda autorizó el pago sólo de la primera cuota y que el jueves “20 de diciembre el Ministerio de Justicia procedió a la autorización del pago”, sutil admisión de que el proceso administrativo sigue en trámite y que los fondos comprometidos todavía no llegaron al destinatario.

Organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, HIJOS Capital y Abuelas de Plaza de Mayo, igual que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) manifestaron públicamente su preocupación por el anuncio y su reclamo para que la cartera a cargo de Germán Garavano respete el convenio que firmó. “Agradecemos sinceramente todo el apoyo y las muestras de solidaridad recibidas de todo el mundo”, respondió ayer el EAAF desde su cuenta de Twitter. “Sólo queremos seguir haciendo nuestro trabajo por la Verdad y la Justicia”, completó.