El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró tener diálogo con dirigentes del peronismo y otras fuerzas para conseguir “una propuesta alternativa” y así “salir de la polarización, que beneficia al Gobierno”. Consideró que “se precisan sumar miradas y tener una alternativa superadora” en lo que “necesariamente tiene que ser un espacio transversal”. Dijo que habló con dirigentes como los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, respectivamente y con “dirigentes que están incómodos en el radicalismo, no solo Ricardo Alfonsín”, además del ex ministro Roberto Lavagna para “promover una propuesta alternativa a los dos proyectos en pugna”. En ese sentido, opinó que “quien asuma en 2019 tendrá un país más difícil que ahora, con indicadores graves, y hacen falta consensos ciudadanos”.

El mandatario provincial se refirió a la situación económica y dijo que “Santa Fe tiene realidades que la hacen más resistente a situaciones de crisis, si bien la realidad nos afecta”. Manifestó que “hay actividades que compensan, como el sector agropecuario” y que hay en carpeta proyectos de obra pública “que generan empleo”. Además, ponderó que haya cláusula gatillo para empleados públicos y jubilados en la provincia.

En su opinión “en los próximos meses se irá complicando la situación” por la recesión y se mostró crítico con el gobierno de Mauricio Macri. “No se cumplieron los objetivos planteados al asumir: no se bajó la inflación, sino todo lo contrario; no hay proceso virtuoso de inversiones en el sector productivo; no aumentó el empleo; no bajó la pobreza; subió la deuda externa; y las tasas del 60 por ciento hacen imposible un proceso productivo”. Apuntó que “parece difícil que se revierta en el último año de gobierno, no se han cumplido los objetivos”.

Se refirió también a la situación en su provincia tras los ataques en Rosario al Concejo Municipal y a la Fiscalía Regional. “Con la mafia no se jode”, fue el mensaje dejado en el Concejo, en un hecho atribuido a grupo narcos. El mandatario no dudó en relacionar los ataques con la banda de Los Monos, que hegemonizó el narcotráfico en la ciudad los últimos años.

“Huno una sucesión de hechos parecidos en los últimos meses y sus responsables fueron procesados y detenidos”, dijo Lifschitz. “Actúan de noche, desde motos, fueron unas quince situaciones y el autor intelectual es el líder de Los Monos, condenado en Ezeiza”, agregó. Precisó que se investigan los ataques, que hubo allanamientos y que “es la misma metodología de los otros casos, se trata de una organización desarticulada, capaz de generar este tipo de situaciones”.

Lifschitz pidió que el “sistema federal evite que desde Ezeiza se den este tipo de situaciones” y reivindicó la articulación con la Nación en la lucha contra los narcos, con operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad provinciales y el ministerio de Patricia Bullrich, si bien aclaró que “en Rosario se caracterizó por tener un accionar muy violento y por el sicariato” y que hay que profundizar a nivel de la Justicia para “llevar adelante los procesos de investigación”.

Finalmente, por FM La Patriada, confirmó que, de acuerdo a la Constitución provincial, las elecciones de 2019 irán desdobladas. El 28 de abril serán las PASO para gobernador, y luego se votará al sucesor de Lifschitz el 16 de junio. De momento el único candidato del oficialismo santafecino es el antecesor de Lifschitz, Antonio Bonfatti. En el Frente liderado por los socialistas están los radicales, y Lifschitz diferenció de la alianza que a nivel nacional la UCR tiene con Macri. “Los dirigentes y legisladores del radicalismo están en el Frente Progresista, incluso se mantienen cuando el auge de Cambiemos, no hay riesgo de que eso cambie”. Estimó que “hay un grupo más reducido” en torno al intendente de Santa Fe y ex titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral que “es el vocero de Macri en la provincia, seguramente será su candidato, pero no representa una amenaza, estamos confiados en revalidar nuestra presencia electoral”.