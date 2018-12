La decisión de Gustavo Alfaro de rescindir su contrato con Huracán para comenzar a hablar con Boca y llegar a reemplazar con Guillermo Barros Schelotto, disparó las críticas en las redes sociales y su nombre fue tendencia con el hashtag: “Alfaro traidor”. Pero no sólo los hinchas se descargaron contra el ahora ex DT del Globo, sino que también deslizaron críticas los dirigentes, quienes a través de una carta expresaron estar “muy desilusionados con el desenlace” del ciclo de Alfaro, que culminó seis meses antes de lo previsto. En club de Parque Patricios, ya suena el nombre de Antonio Mohamed como reemplazante.

Confirmada la salida de Alfaro de Huracán, con la que el entrenador encaminó su negociación con Boca, en las redes sociales se desató una catarata de críticas. “Ojalá te vaya muy muy mal en #Boca. Ya vas a volver a dirigir a Arsenal, Tigre, Gelp.... ¡Todo vuelve, traidor! En La Quema, nunca más...”, fue uno de los tuits más duros en Twitter, que publicó el usuario @MundoQuemero.

En tanto que, Rodolfo Giraldez, de Editorial Ducó, señaló en las redes sociales un mensaje muy duro para el entrenador: “#AlfaroTraidor fracaso toda su vida, siempre equipos chicos. Ganó títulos con Arsenal de la mano de Grondona. Deja el proyecto a la mitad!”.

Otro usuario (@jacuface04) indicó “#alfarotraidor Soy de Boca y ver esto que a un técnico se lo contrate por lo que pide y los jugadores les respondan con resultados jugando excelente y los deje tirados por más plata... me da asco, mi solidaridad con la gente de Huracán”.

La bronca también la manifestó el usuario Prestia (@volo_prestia): “4:30 AM... todavía no lo puedo creer #AlfaroTraidor. En el banderazo pedías a gritos de que marcos Díaz no se vaya y te fuiste antes que el. El representante dijo que se iba si no traían los refuerzos, y Nadur dijo que no iba a ser un problema los refuerzos”.

Mientras los hinchas destilaban su bronca, la dirigencia de Huracán hacía lo propio a través de un comunicado de prensa. “Fueron 72 horas muy intensas, con un final que no esperábamos ni deseábamos”, señaló a través de la página web del club. “Fue muy importante para Huracán el proceso y los resultados de la etapa de Gustavo Alfaro como DT. Esta Comisión Directiva está muy satisfecha con ello pero también está muy desilusionada con el desenlace”, criticó.

Más adelante señaló: “Nobleza obliga admitir que en estos momentos los socios están comprometidos, los hinchas están comprometidos, los jugadores están comprometidos y los trabajadores del club están comprometidos tanto como nosotros en seguir creciendo, y este entrenador tuvo mucho que ver con esto. Pero se cerró un ciclo y ahora se abre otro”.

Justamente, la situación activó la búsqueda de un reemplazo por parte de la dirigencia, que pone sus fichas en intentar convencer al Turco Antonio Mohamed. “En los próximos días definiremos sobre el nuevo técnico, sobre la nueva pretemporada y sobre los nuevos refuerzos; para afrontar nuevos desafíos”, refirió el comunicado.