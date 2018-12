Seguridad, violencia y narcotráfico. Tres temas que dominan la agenda pública serán abordados hoy por los diputados provinciales Héctor Cavallero y Carlos del Frade, y la ex diputada provincial y probable precandidata a gobernadora, María Eugenia Bielsa. En la previa, dijeron que lo harán "independientemente de lo electoral", y "simplemente en su calidad de ciudadanos preocupados", en un intento por bajarle el tono político a la convocatoria, aunque por el perfil de cada uno de los participantes, la charla que se realizará en un hotel céntrico de la ciudad promete ser intensa y ha generado expectativas por la presentación pública de la ex vicegobernadora. Allí, adelantaron, difundirán un documento con 10 puntos conceptuales políticos sobre lo que pasó en los últimos 15 años en la provincia, y otro en el que revelarán cifras muy fuertes sobre el desarrollo de la violencia y el narcotráfico en la provincia y en el país.

Tras los ataques al Palacio Vassallo y a la sede regional del Ministerio Público de la Acusación, Del Frade y Cavallero recibieron el llamado de la ex vicegobernadora para sumarlos y opinar públicamente sobre el tema a partir de una fuerte convocatoria. El pasado viernes, en la sede del Partido del Progreso Social, los tres mantuvieron una reunión y avanzaron en la idea de consensuar un documento de 10 puntos y un análisis de la situación que presentarán hoy, a las 9.30, en el Hotel Riviera, ubicado en San Lorenzo al 1400.

A pesar de convocar en calidad de "ciudadanos preocupados", seguramente los datos que se darán a conocer tendrán como trasfondo un cuestionamiento muy fuerte a las administraciones provinciales por el crecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico. "Cada uno de nosotros tenemos distintas particularidades a la hora de abordar la problemática, pero vamos a hacer eje en eso, nos preocupa mucho cuáles son los escalones que vienen, más que nada por nuestra gente, que es la que más sufre", anticipó del Frade.

Tanto del Frade como Cavallero, en su rol de legisladores provinciales, han endurecido sus críticas a la gestión del Frente Progresista en materia de seguridad. Tras el ataque al Concejo Municipal, el diputado del Frente Social y Popular dijo que la balacera contra el edificio ubicado en Córdoba y 1º de Mayo "merece una sesión extraordinaria entre diputados y senadores", y reclamó que "si no hay reacción desde la política, nuestro pueblo sentirá cada vez más lejos la respuesta democrática".

Por otra parte, consideró que la detención de Luis Paz y la aparición de Esteban Alvarado, con un abultado currículum delictivo, como sospechoso del crimen del prestamista Lucio Maldonado, "fueron dos hechos inesperados que sacudieron la política provincial y generaron un cimbronazo en la trama de los negocios narco". Estas situaciones "generan nerviosismo y alteran a las mafias. Lo que para nada quiere decir que estén desarticuladas ni las viejas bandas ni las nuevas".

Cavallero precisó que desde mayo hubo 16 balaceras contra casas o ex casas de jueces, los Tribunales Provinciales, el Centro de Justicia Penal, la sede la Fiscalía y el Concejo Municipal. En ese marco, el ex intendente pidió que de manera urgente "la Municipalidad, la Provincia y la Nación deben planificar inteligencia criminal en conjunto y evitar o reprimir el accionar del crimen organizado. Hoy la inteligencia criminal no existe en la Municipalidad, como tampoco un departamento de la economía del delito. La Provincia no hace seguridad, sino marketing sobre seguridad".