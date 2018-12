#ARIES

Desafíos 2019: La torpeza.

Años manejándote a tu ritmo y a tu velocidad te han vuelto expertx en la torpeza: o te llevás un mueble puesto, o decís la palabra equivocada, o le rompés el corazón a algunx, la torpeza es tu marca registrada. El 31 de diciembre Marte ingresa a Aries y te deja un fuego imposible de bajar: tu verano puede estar lleno de drama y posesividad entre escándalos lésbicos, drama de putos o chongos curiosos que te corretean como ninfa. La adrenalina y el sex appeal sigue hasta el 12 de febrero (su punto más intenso) y abren una ventana entre el 6 de marzo y el 11 de agosto de intensidad, descuidos y desorden ¿será que la torpeza entonces no era una virtud a cultivar? Depende de vos como quieras llegar al 15 de septiembre, cuando ocurran las bodas de Venus y Mercurio (es decir la unión civil) y hagan conjunción en el mismo día y entren juntxs en el mismo minuto al signo de Libra, tu opuesto, ofreciendo paciencia, apertura, empatía y pagando bien si supimos corregir defectos y mejorar conductas. Un año muy avanti, muy salvaje, lleno de narcisismo, selfies y buenos amigos, no lo tire por la borda con descuidos y rabietas.

#TAURO

Desafíos 2019: La transición.

Momentos de inmensa expansión te aguardan en el 2019, especialmente durante el mes de marzo y abril, cuando se aceleren procesos con inusitada velocidad, y en un derrotero estilo dominó, diferentes causas y consecuencias se encaucen hacia la materialización. Asumir tu nueva identidad, la nueva dimensión de tu cuerpo y el diseño que hiciste de este cuerpo se vuelve natural, en principio, y profundamente movilizante; y a estos cambios tu entorno, familia y amigxs va tener que adaptarse. Es importante recordar que Urano está sobre tu cuerpo físico trayendo jaquecas y sorpresas cada tanto, por ende es importante volverse maestrx en el arte de improvisar y sacar partido de las situaciones más adversas. Será un punto en la red el que cambia para que todo cambie, pero Urano va a enchufarte a nuevas corrientes, nuevas formas, nuevas cuerpas y nuevos lugares a conocer. Luego de la temporada de Leo que concluye el 23 de agosto el año es más liviano y con más viento a favor, porque cada cosa se puso en su lugar y cada desafío te tiene enchufadx en la dirección correcta. Hacia noviembre es tiempo de empezar a ahorrar pesito a pesito la escapada de tus sueños: que 2019 sea un año en el que diseñás tu trabajo y diseñás tu descanso, y que la realidad se parezca a tu capacidad de crear.

#GÉMINIS

Desafíos 2019: La exageración.

Tiempos acelerados se aproximan donde posiblemente lo diferente, lo distinto, lo otrx y lo nuevo invadan tu vida de formas inesperadas. Desde nuevos lugares o nuevas personas, hasta nuevos looks o un compañerx extranjero cambie tu rutina radicalmente, ya sea desayunar arepas porque estas probando carne venezolana, o viajes excéntricos a conocer la familia de tu nuevx novix, todo tu presente grita futuro. Sea cautx durante los meses de abril y agosto en comprometer tu agenda hacia lugares no deseados. No te olvides que un exceso de “auto cuidado” (estoy muy estresada, no doy más amiga, necesito tiempo sola!) pueden convertirse en la auto indulgencia que tanto criticás de los demás. El auto cuidado de tu cuerpo y de tu espíritu también exigen esas cositas aburridas como pasar por el proctólogo, la ginecóloga, la dentista, o tu terapeuta seguido. No abandone las grandes expectativas pero no se deje consumir por la imprudencia de la audacia.

#CÁNCER

Desafíos 2019: Coming Out.

Desde 2017 que Cáncer viene cargando con el hartazgo del closet, ya sea porque quiere salir del closet o volver a closet, da lo mismo, hartxs de sí mismos las consecuencias del pésimo descanso te tienen impaciente y a punto de saltar todo el tiempo. Pará un poco, loca. 2019 es la bisagra de los grandes cambios que te esperan de 2020, no arruine todo rompiendo sin mirar, cayendo fisura dónde hay que ser careta o pudriéndola en situaciones dónde no hace ni falta. Fin de año va a ser tenso y complejo, es por eso que desde marzo hasta agosto hay que ponerle un extra de fuerza en re fundar, re formar, cambiar las reglas, poner límites y respetar tu cuerpo. Monógamas o libertarias, las cangrejitas quieren siempre abracitos y besitos en el cuello, así que respeten tu sensación pertenencia y pertenezca a su propio cuerpo, que su propio cuerpo sea un lugar digno dónde descansar. ¿Tu cama es un paraíso o es una zona de guerra? 2019 es el año para que lo conviertas en lo que necesitás.

#LEO

Desafíos 2019: La comunicación.

Hay cuatro principios básicos que tenés que tener en cuenta para 2019: “describir”, “sentir”, “necesitar” y “pedir”, y según cómo te manejes en tus relaciones interpersonales dependen tus éxitos y tus logros, por eso tenés que saber que tus palabras pueden convertirse en paredes o en ventanas, depende de vos. Lo primero que tenés que tener en cuenta es “describir”, hablá de lo que escuchaste y lo que viste, no de los supuestos, de los subtextos o de lo que vos imaginás, sólo de lo que “dijo”, y a estas sensaciones concretas las comprometemos a nuestro “sentir”, es por eso que cuando expongas tus planteos a esa descripción le damos el fundamento, dónde somos emocionalmente responsables de aquello que sentimos por nuestra cuenta, no de un modo reactivo, donde sólo reacciono y nada más, sino atados a una emoción palpable y concreta, porque en la comunicación verbal no violenta estamos diciendo nuestras “necesidades” y no estamos demandando soluciones. Por último hacemos el “pedido”, hacemos un pedido lógico, factible, en dónde habiendo identificado todo su el proceso de pensamiento llegamos a pedir algo posible, no desde un lugar de sumisión ni de violencia sino desde la cooperación con un otrx que también siente, escucha, sabe y piensa. Posiblemente julio, agosto y septiembre sean meses increíblemente difíciles llenos de saltos de tensión y martes treces, así que tomen en cuenta cómo van a comunicarse con los demás. Están avisadas.

#VIRGO

Desafíos 2019: Salirme con la mía.

Putos y tortas de Virgo son posiblemente los gatos más difíciles de cazar, esa mezcla entre rutina pacífica y dinamita a punto de estallar tiene al resto del zodíaco con los pelos de punta tratando de adivinar de que se trata un enigma sin solución. 2019 no será diferente a otros años, las mañas siguen ahí donde las dejaste y posiblemente entre julio y agosto se incrementen de forma exponencial. Será necesario para llevar adelante tu rutina perfeccionista que dejes de bloquear tu centro emocional con tanto cerebro, con tanta pantalla, con tanta mente y le pongas el cuerpo a la experiencia y la lleves a cabo desde la gratificación y no la sumisión. Tiempos de ars amatoria excelsa desde el 6 de marzo cuando Urana entre en Taura y te haga sentir hasta la última terminal nerviosa de tu cuerpo. Más atrevidas que nunca y llenas de ganas de soñar las Virgencitas quieren ponerse kinky, nasty, dirrrty y no perderse sentimiento por sentir. Hace de tu deseo una bandera de lucha y no esperes que venga explicado ni regalado, inventá su lugar de expresión.

#LIBRA

Desafíos 2019: Atendiendo los dos teléfonos.

Septiembre de 2019 tiene un evento único que será la unión civil de Venus y Mercurio en el signo de Libra, el día 15 cuando con segundos de diferencia, crucen juntxs el umbral de Virgo y llenen a tu signo. La satisfacción no se encuentra a través de un sólo órgano, tenga la forma cóncava o convexa, sino que posiblemente 2019 sea el año donde pruebes y tantees todos los límites de los sentimientos, usando el órgano más grande tu cuerpo: la piel. Olfato y piel serán fundamentales para entender el año, entre la intuición que hay que saber manejar para no caer en compromisos indeseables, y la sensorialidad para testear quiénes son aliados o enemigos en los proyectos que emprendas. Una mezcla entre razón y emoción que te tendrá equilibrista del balancín de la cuerda floja entre lo que necesito y lo que entiendo. El verano será difícil, lleno de preguntas sin respuesta y tensiones innecesarias, y lo mismo podemos decir de julio y agosto, que tendrán choques de egos y luchas de poder que no te importan, pero para eso llega septiembre, que coronará una primavera y un fin de año mucho más hecho a tu medida y más fácil de surfear. No pierda el norte, Libra.

#ESCORPIO

Desafíos 2019: Sex and Candy

Escorpio sabe ponerse rudo cuando hay que ponerse rudo y meterte un chirlo o decirte una guaranga en el momento justo. Ese instinto sexual profundo y comprometido los caracteriza y los pinta de cuerpo entero, y 2019 es un año dónde van a llevar sus virtudes amatorias al siguiente nivel. Saliendo de los lugares emo, depresivos o bajones en los que estuvieron durante 2017 y 2018, este año que comienza enciende su ambición y los hace amar la lucha por la lucha con ardorosa pasión y búsqueda de conquista. Las fechas más importantes de Escorpio serán entre el 6 de marzo y el 17 de Abril cuando Urana en Maura les caiga con inventiva, iniciativa, reinvención y nuevos desafíos para enfrentar. Te preparaste toda la vida para esto y no vas a dejarlo pasar. No tenga miedo de ambicionar, tenga miedo de no ser lo suficientemente creativo a la hora de buscar soluciones y de inventar salidas nuevas a sus viejos problemas. La intimidad y lxs nuevxs compañerxs serán las delicias de 2019, dónde esa mezcla de entrega, drama y compromiso los tendrán todo el año queriendo más.

#SAGITARIO

Desafíos 2019: Compromiso.

El primer acuerdo de todos es estar comprometidx con vos mismo. La excitación, la exageración, el futuro o cualquier otra ansiedad que te invada tienen que estar en línea con la conducta y el compromiso a que vas a ser respetuoso de tus límites y de tu capacidad de tolerar o aguantar: ir al límite no es una señal de que vas bien. Si bien 2019 tiene la estrellita de la fortuna arriba de tu cabeza debido a que Júpiter se encuentra sobre tu signo hasta diciembre, también es posible que la libertad y el descontrol no sean siempre la respuesta a tu búsqueda actual. Claro que podés emborracharte de adrenalina y despertarte con purpurina en el culo de martes a domingo, es parte de tu ritmo y por qué no de tu carisma, pero las preguntas Júpiter traiga serán hondas ¿dónde está mi base? ¿a qué llamo mi casa? ¿dónde está mi lugar? ¿dónde están las personas que yo llamo familia? Buscarlas, encontrarlas, o descubrirlas será fundamental para que el barrilete vuele alto, con una sólida base en la tierra. El exceso de energía de fuego te puede tener sin tomar agua todo el día, demasiado enchufadx en el hacer y muy desconectado de tu universo interior. 2019 no es un año para pasártelo aturdido.

#CAPRICORNIO

Desafío 2019: La familia.

Desde charlas honestas con papás y abuelos, hasta la educación de los más pequeños, Capricornio está en un tiempo de recogimiento y sinceramiento, es decir que Saturno y Plutón están redundando las bases sólidas, sacándome de la torre en la que siempre me escondo y mandándote a conectar con el árbol genealógico que habitás, el heredado y el que estás por construir. A lo largo del año diferentes desafíos sobre el apego, la posesividad y el drama pondrán en jaque ideas rígidas sobre qué es el amor, quién tiene que acompañarme y cuál es la frontera. Esto se supera con capacidad de transmutación, especialmente del 1º de marzo al 25 de Abril, y luego del 5 de mayo al 10 de mayo cuando se desatará una temporada de eclipses muy intensa por delante. Si usted logra salirse con la suya estos eclipses cerrarán ciclos valiosos. Si no hizo los cambios necesarios pagará las consecuencias hacia fin de año, que será el momento del Juicio Final. Sólo a través de una mirada sincera y piadosa es que Capricornio podrá superar sus bloqueos, inhibiciones y dificultades, ni desde la violencia ni desde la crueldad ni desde los mandatos del deber ser. El amor enciende la consciencia, el amor restaura la razón, no al revés.

#ACUARIO

Desafíos 2019: Si no se puede bailar, no es mi revolución.

Si no es accesible entonces no es revolucionario, si no está disponible para todxs entonces no es ni radical ni revolucionario. La búsqueda de Acuario en 2019 será de nuevos horizontes, nuevos lugares y nuevas curiosidades, es decir, explotar zonas no exploradas, conocer lugares aún no recorridos y aprender, aprender, aprender. Esta ansia se verá incrementada entre julio y agosto cuando un stellium menor de planetas en Leo ponga en jaque tu costado más conservador y te termine de liberar de ataduras y dificultades. Sólo de una comunicación no-violenta y sincera con los demás podrás reunir lxs aliadxs en tu nueva dirección de militancia y tus nuevos lugares de compromiso personal. Será entonces hacia fin de año cuando los lugares de expresión y materialización estén del todo pulidos y del todo preparados para tu revolución íntima y social. Fuera el conservadurismo, la vergüenza y los “no puedo”, porque podés y podés más. Busque y encuentre ele vigor en sus hermanas y en sus sororas, en su club de Osos o en la discoteca. Tiempos novedosos se aproximan, deje el individualismo y empiece a pensar en el nosotrxs que traerá nuevas y mejores respuestas.

#PICIS

Desafíos 2019: Las certezas.

No hay tiempo para quedarse llorando en la cama, unx mismo es autor de sus transformaciones. Yo no devengo una cosa, el sujeto del devenir es el devenir en sí mismo. Ahora bien, si tu capacidad de abrirte, conocer, entrar y salir, ir a garchar y volver a deprimirte a tu casa se ha convertido en círculo vicioso de supuesta auto satisfacción pero lleno de falta de sentimiento es hora de hacer cambios. Neptuno arriba de tu signo es un gran vende humo y 2019 es un año en el que estar soltero o estar en pareja da lo mismo: la inquietud y la procesión van por dentro y no hay re afirmaciones en el afuera que te saquen las preguntas fundamentales ¿cómo mejoramos nuestra intimidad? ¿para qué mejorar? ¿para que fluya, para que me satisfaga o para cambiarla completamente? ¿qué tengo que poner de mi para transformar lo que no me gusta de mi contexto? 2019 es un año de apertura a nuevos lugares, búsqueda de certezas profesionales y especialmente para mejorar tu economía. Ya no se trata de desafíos creativos que unx puede elegir desaprovechar o dejar pasar; sino que se trata de encontrar cual es el aspecto más débil de este momento y con una mirada radical y hacer mayor impacto sobre la realidad y dejarla mejorada. Será la influencia de Saturno a lo largo del año la que te ayude a estabilizar tu dinero o mejorar tu casa, o tal vez la ventana de meses de mayo a septiembre, donde los planetas emplazados en Virgo te obliguen a hacer alquimia y sacar oro de dónde había mierda. Solo a través de la magia arcana de la creatividad que tus bloqueos, frustraciones y pendientes serán el motor que te propulse a los cambios. Tiempo de descuento, no deje ninguna oportunidad pasar.