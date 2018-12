“Para las mujeres que viajan: solas, con amigas, con madres o abuelas, de improvisto o tras meses de preparación”, se presenta La Bougeotte, podcast francés creado por tres periodistas galas: Daisy Lorenzi, Marine Périn y Laura Fernandez Rodriguez, que suman ya nueve episodios temáticos en su haber. En cada emisión, incluyen testimonios en primera persona, recuerdan a expedicionarias históricas, dan consejos sobre cómo administrar el dinero o sobre seguridad, sugieren lecturas o nuevos destinos; en fin, comparten información útil para trotamundos, que pretende –a propio decir– “detonar los estereotipos vinculados a las mujeres viajeras, y a los viajes en general”. Con enfoque feminista, valga la mención, “porque para cualquier muchacha, viajar (en especial, sin compañía, por propios medios) resulta una experiencia de emancipación”, según el susodicho trío, que así pormenoriza tal consideración: “Históricamente las mujeres hemos sido condicionadas para hacer concesiones: vivir para los otros, no para la propia realización personal. Una viajera, en cambio, debe priorizarse: dónde dormir, qué comer, dónde asearse; vive para sí misma, y eso es sumamente liberador. Además, cierto es que, según un estudio reciente de la ONU, el lugar más peligroso para las mujeres es su hogar. Si una sabe vivir en su casa, en su ciudad, sabe cómo manejarse en otros lugares”.

“Motivadas por propuestas como We Are Back packeuses, grupo de Facebook donde mochileras comparten sus propias experiencias con espíritu alentador y sororo, quisimos emular el tono solidario en nuestro podcast”, cuentan las muchachas. Que, en su programa online, hablan además de conocer destinos de la manera más ética posible; léase no ir a países donde se violan derechos humanos, a lugares donde el turismo masivo resulta contaminante y contribuye a la degradación de las condiciones de vida de las poblaciones locales… Por lo demás, en pos de un feminismo interseccional, aseguran querer ampliar el horizonte de representaciones: conversan, por caso, con muchachas negras para saber qué significa viajar para ellas, con jóvenes musulmanas que explican cómo el viaje les ha permitido descubrir otras formas de practicar su religión...

