Ante la calamitosa situación del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, la Casa del Trabajador presentó una cautelar para que el Poder Ejecutivo provincial asigne urgentemente los recursos para reforzar la atención en el sector de guardia del hospital, con la asignación de profesionales médicos, enfermeros, medicamentos y los insumos necesarios. El juez de Ejecución Penal Nº2, doctor Juan Sebastián Galarreta, ordenó la citación del director del hospital y al Ejecutivo provincial la presentación de un informe circunstancial.

El abogado Julio Hikkilo explicó: “Esta es la tercera citación al director. En las otras dos adujo enfermedades de familiares y personales. Es evidente que no quiere ir. Ya fueron otros médicos a declarar. Un jefe de guardia dijo, por ejemplo, que no estadísticas en el hospital, ni epidemiológicas, ni de muertes evitables, ni de causas de ingreso y egreso. Sin estadísticas no se puede planificar nada, no se puede tomar ninguna medida, es como estar a ciegas. No hay estadísticas porque no hay gente que las haga y porque no quieren hacerlas para que no queden constancias de lo desastroso de la situación”.

El camino judicial se inició hace más de un año, ante el juez de Ejecución Penal Nº2, doctor Juan Sebastián Galarreta, que ordenó diversas medidas de prueba. Ante eso, a fines de noviembre se presentó la cautelar para resguardar el derecho a la salud mientras se aguarda la sentencia de fondo. Y el comienzo de la temporada de verano agudiza las urgencias de la situación. “El faltante de médicos clínicos y de otras especialidades en el sector de guardia no se ha resuelto por parte de la provincia pese al lago tiempo trascurrido de la actual gestión de gobierno y de estar en conocimiento de esta situación. Y esto se agrava en cada temporada de verano debido a la mayor demanda de atención por la afluencia de personas que llegan a la ciudad y la zona”, se manifiesta en la cautelar. Hikkilo, titular de la Casa del Trabajador, expresó: “Las autoridades de la provincia, con la gobernadora Vidal a la cabeza, conocen perfectamente lo que está pasando. Y saben que en el verano llega muchísima gente. Se llenan la boca con el Operativo Sol y gastan muchísimos recursos en eso, con miles de policías afectados y todo lo que esto implica. Y no destinan un solo peso a reforzar el sistema de salud”. ¿Por qué a la gobernadora le importa más la seguridad que la salud? “Es que los usuarios del hospital son los más pobres y no es gente que los vote. Ese es un voto peronista, por eso los abandonan. Quieren mostrar gestión ante los que se van de vacaciones, los sectores económicamente más poderosos. Los que tienen plata se atienden con las prepagas. Por eso también presentamos ante el Inadi una denuncia por discriminación social”.

La insuficiencia de personal e insumos en el hospital viene de larga data. “A mediados de 2016 empezamos a ver una fuerte pérdida de trabajos. Los desempleados no tienen obra social y acá en Mar del Plata no funciona el sistema de salitas, entonces lo único que queda es el hospital público. Hay casos de pacientes a los que les ordena una cirugía, pero en el hospital no la hacen; pacientes que esperan meses un turno en el quirófano...”, detalló Hikkido. Y contó uno de cientos de casos: “A principios del año pasado, una fileteadora murió por una apendicitis que se agravó por falta de atención médica. La mujer se sintió mal, fue al hospital y como no había médico la derivaron, tampoco la atendieron y la volvieron a derivar al hospital y entre las idas y vueltas la mujer se murió. Hay cientos de casos de muertes evitables, porque los pacientes se agravan o por las infecciones hospitalarias. Y algunos son ‘internados’ en sillas de ruedas en los pasillos, porque no hay camas ni camillas ni lugar en las salas, entonces los dejan en la guardia”.

“Lo que está pasando muestra una absoluta falta de sensibilidad del gobierno. María Eugenia Vidal visitó el HIGA en mayo del 16. Muchas promesas pero pocas cosas en concreto. Hicieron pequeñas obras de infraestructura, apenas unos parches para lo que se necesita. No sólo no nombraron ningún médico para reforzar en el verano. En este momento hay un médico cada doscientos pacientes y muchos de ellos no tienen el nombramiento, entonces trabajan en negro, tienen que pedirle a algún colega que les ‘preste’ el número de legajo para cobrar... En algunas especialidades, hay turnos completos en los que sólo hay residentes, sin tutores, entonces es altísimo el riesgo de que se cometan errores”, insistió en la descripción el doctor Hikkilo.

“Mucha gente viene a atenderse y se muere por causas evitables. Por eso nos duele mucho nuestro hospital. Queremos defenderlo. Es inhumano que haya personas que se vienen a las cinco de la tarde con la reposera y se instalen para esperar toda la noche a que a las siete de la mañana les den un turno. O les digan que no hay médicos para esa especialidad y que busquen en otro lugar. Es indignante”, concluyó el abogado.