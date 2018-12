Una mujer fue asesinada de un balazo cuando viajaba en un colectivo de la línea 338, en la localidad de Transradio, luego de que dos ladrones subieran a robar a la unidad y aparentemente uno de ellos se enfureciera porque ésta intentó tranquilizar a otra pasajera.

El crimen ocurrió alrededor de las 14, en el interno 83 de la línea Transporte Automotor La Plata (TALP) SA, más conocida como “La Costera”, que une la capital bonaerense con la localidad de San Isidro.

Dos hombres subieron al colectivo en la ruta provincial 4 (ex Camino de Cintura) y la calle Cacique Telomian Condie, en el partido de Esteban Echeverría, cuando la unidad iba hacia La Matanza.

Cuando uno de ellos comenzó a amenazar a los pasajeros, una joven de 26 años que estaba sentada en los primeros asientos se puso muy nerviosa y otra mujer que la acompañaba la empezó a tranquilizar. Enseguida, dos efectivos de la Policía de la Ciudad que estaban de civil se identificaron como tal.

Según contó luego esa joven, llamada Aldana, los dos delincuentes estaban armados y les empezaron a sacar las pertenencias a todos los pasajeros hasta que vieron a los dos policías de civil, que trataron de reducirlos. “Los delincuentes les decían que bajen las armas porque iban a matar a alguien. Yo iba sentada al lado de una señora mayor y le agarré la mano. Le dije ‘señora, yo no me quiero morir’ y ella me dijo ‘vos no te vas a morir nena’. Cuando se acercó el de remera roja le disparó”, contó la chica al borde del llanto.

Aldana agregó que la mujer le tenía apretada la mano, pero después la fue soltando de a poco: “Me protegió, me salvó la vida”, destacó.

Mientras tanto, comenzó el tiroteo con los asaltantes, uno de los cuales fue herido en la clavícula y el otro en el tórax. “Todos les decían a los policías ‘matalos’ y ellos se iban para atrás para controlar la situación, pero los delincuentes se volvieron locos y ahí empezaron a los tiros, le pegaron un tiro a un señor y después le pegaron al parabrisas”, contó.

Al arribo del personal del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría, se logró la detención de ambos, aunque poco antes los pasajeros los patearon en el piso.

En tanto, la pasajera baleada, identificada como Sandra Rivas (46), fue llevada gravemente herida al hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita, donde falleció. Un segundo pasajero también sufrió heridas leves por un roce de bala en el brazo izquierdo, en tanto el chofer sufrió una crisis nerviosa.