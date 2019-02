“Hablamos de cómo sería el próximo gobierno”. Esa fue la frase con que el diputado Felipe Solá resumió algunos de los temas que conversó con la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner durante la reunión que mantuvieron el lunes pasado y en la que, según reveló, “le dije que sigo siendo precandidato a presidente”.

Solá reveló nuevos detalles de ese encuentro que sigue dando ecos dentro y fuera del peronismo. Según contó el diputado de Red por Argentina, una de las cosas que le remarcó a CFK fue que “iba a mantener mi independencia de no kirchnerista”

“Le dije que iba a mantener mi independencia de no kirchnerista sino peronista que reconoce al kirchnerismo como la forma más fuerte del peronismo en este momento, y que pensaba que ella contribuía a engrosar las filas de la oposición. Ella dijo que estaba de acuerdo”, contó el dirigente durante una entrevista por El Destape radio

“Sigo siendo precandidato a presidente”, puntualizó durante la charla radial en la que evitó hablar de la hipótesis sobre competir en una PASO con la ex presidenta, ya que ella aún no expresó su decisión de ir o no por una nueva primera magistratura.

Durante esa conversación, aseguró Solá, “no se habló de candidaturas” porque, en su criterio, este tema es de “lo único que no se le puede preguntar a una persona cuyo mutismo tiene una gran importancia política”. De lo que “tampoco se habló fue de la candidatura de (el ex ministro Roberto) Lavagna”, añadió.

De lo que sí se habló fue “de cómo continuar la campaña” y “de cómo sería el próximo gobierno”, agregó el diputado, quien resaltó que Cristina Kirchner es una “figura clave dentro del peronismo por los votantes que tiene”.

Tal como ya se supo, otra de las cuestiones que se tocaron fue de la unidad del peronismo para enfrentar al macrismo en los comicios generales de octubre próximo. Cristina “no pone límites a la unidad”, aseguró. “La vi mucho más abierta a la unidad” y con la certeza de que “la oposición tiene que ser lo más amplia posible. No me habló mal de nadie”, concluyó.

También conversaron sobre “la marcha judicial” en su contra iniciada en los juzgado federales, así como también de “la situación política de las provincias”. “Hablamos de futuro”, enfatizó al tiempo que reconoció que tanto él como CFK “no fuimos inocentes” al calcular la dimensión que tendría la fotografía que se tomaron juntos en el departamento que la ex presidenta tiene en Recoleta. “Sabía que la foto iba a causar efecto”, señaló.