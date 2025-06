Las ventas por el Día del Padre 2025 cayeron 1,7% frente al 2024, pese a que más del 90% de los comercios realizó promociones especiales, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Fue un Día del Padre frío, no sólo por la temperatura, sino también porque la gente cuidó muchísimo el bolsillo”, lamentó el vocero de la entidad, Vicente Lourenzo.

Según Lourenzo, el ticket promedio fue de $41.302, un monto considerado bajo en relación con los precios actuales.

“Se notó mucho que los consumidores priorizaron regalos de menor costo. En lugar de tres obsequios, muchos optaron por uno solo”, explicó el vocero en declaraciones a Radio Rivadavia, donde indicó que debido a las promociones y descuentos aplicados para incentivar la demanda la rentabilidad también fue menor respecto a 2024.

Pese a tratarse de una de las fechas clave del calendario comercial, el movimiento no alcanzó para compensar los compromisos del mes. “Estamos muy preocupados. Junio es un mes exigente: hay que pagar sueldos, aguinaldo, alquileres e impuestos, y este tipo de jornadas solían ayudar a equilibrar las cuentas. Esta vez, no fue así”, planteó el referente de CAME.

Entre los factores que influyeron en la baja de ventas, además del enfriamiento del consumo, Lourenzo mencionó el mal clima del fin de semana y la fuerte competencia del comercio online. En ese sentido, remarcó que muchos consumidores eligieron plataformas digitales para comprar, en algunos casos incluso recurriendo a sitios del exterior.

La caída de ventas por el Día del Padre se suma a una tendencia de retracción que ya se evidenció en otras fechas especiales como San Valentín y el Día de la Madre del año pasado.

Fuentes de CAME adelantaron que durante la semana se completarán los relevamientos para difundir un informe final, aunque ya dan por hecho que los números confirmarán la baja. “Necesitamos que se recupere el poder adquisitivo y que haya medidas para sostener al comercio pyme, de lo contrario el segundo semestre será aún más difícil”, concluyó el vocero de la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.