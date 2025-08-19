El Gobierno de la Ciudad informó que ya se pueden utilizar criptomonedas para el pago de impuestos como el ABL o Patentes, al igual que trámites no tributarios como licencias de conducir o multas de tránsito.

El anuncio forma parte de un paquete de medidas para "modernizar el sistema tributario" de la Ciudad y "facilitar las inversiones extranjeras", explicaron las autoridades.

En ese marco, el Gobierno comunicó que también habrá medidas fiscales para que las empresas vinculadas a las criptomonedas tengan un "marco regulatorio amigable".

"El objetivo es que la Ciudad sea líder mundial en cripto. Ya tenemos el capital humano y ahora estamos generando las herramientas al reducir la burocracia para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y acompañar la llegada de las nuevas empresas que se instalan acá”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Las cuatro medidas que anunció el Gobierno porteño