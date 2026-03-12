Omitir para ir al contenido principal
PortadaPsicología

Tres conceptos para distinguir en esta era

Psicópata, perverso y canalla

La importancia de evitar la confusión conceptual en una época donde se consolidan la barbarie y los amos sádicos.

Gustavo Fernando Bertran
Por Gustavo Fernando Bertran
(guadalupe lombardo)

Últimas Noticias

Memoria, salud mental y justicia

Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente

Por Andrea Vázquez

Los recordatorios de hoy

Julio Cesar Juan, Héctor José Sartor

Tres conceptos para distinguir en esta era

Psicópata, perverso y canalla

Por Gustavo Fernando Bertran

La inauguración incluirá además nuevas muestras e intervenciones de otros artistas contemporáneos

César Paternosto tendrá su primera retrospectiva en La Plata

Exclusivo para

Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín

Paolo Rocca es el dueño más rico del país

Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas

Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro

Por Pablo Esteban

De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día

El laberinto de la inversión en la Argentina real

Por Javier Lewkowicz

El País

Entrevista con el juez que anunció las identificaciones en La Perla

Miguel Hugo Vaca Narvaja: “El Estado tiene la obligación de seguir buscando a los desaparecidos”

Por Luciana Bertoia

Un oasis de lujo en la Quinta Avenida

Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York

La coach ontológica que se subió al avión presidencial

Quién es Bettina Angeletti, la esposa del deslomado Adorni que viajó a Nueva York

Como efecto del conflicto con Irán

Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por el aumento del combustible

Economía

Electrolux abrió una tanda de cien retiros voluntarios más

“Aceptan para pagar la tarjeta”

La inflación de los trabajadores alcanzó el 5,5% en el primer bimestre

Los salarios siguen abajo de la suba de precios

Por Juan Garriga

Análisis de precios comparados con el resto de la región

¿Un país barato o caro en dólares?

Por Mara Pedrazzoli

Sigue la guerra y suben los combustibles

Las naftas premium superaron los 2 mil pesos el litro en algunas estaciones de CABA

Sociedad

La abogada detenida en Brasil difundió un video

Agostina Páez volvió a pedir disculpas y dijo no saber lo que es el racismo

Un sistema que puso en marcha el GCBA despierta fuertes dudas

Geolocalización para controlar el presentismo de los trabajadores en las calles

Por Santiago Brunetto

Nueva postergación, a una semana del inicio

El juicio por la muerte de Maradona vuelve a demorarse: ¿cuándo empieza?

El caso lo descubrió el FBI

Frenaron una amenaza de tiroteo masivo en Lanús

Deportes

El encuentro arranca a las 21.30, con sólo 15 mil espectadores autorizados

Torneo Apertura: primer examen de Coudet como DT de River ante Huracán

El Gran Premio será este domingo a las 4 de la mañana

La Fórmula 1 inicia su segunda fecha en China

El hombre de Alpine suma una experiencia de 27 GP

Colapinto, Australia y un podio histórico

Por Malva Marani

A 92 días del comienzo

Irán no viaja al Mundial: ¿qué Selección la reemplazará?