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Sociedad

Hubo una fuerte reacción de los empleados contra el uso militar de su trabajo

Google trabajará para el Pentágono

Unos 600 trabajadores de la empresa firmaron una declaración contra los acuerdos militares con el estado norteamericano.

Google rechazaba los usos militares y dio marcha atrás.

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