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Por el Grupo B del Mundial 2026
A qué hora juegan Estados Unidos vs. Nueva Zelanda hoy, dónde verlo y posibles formaciones
El local hace su segunda presentación en el torneo. Si gana se asegurará su pase a dieciseisavos de final.
19 de junio de 2026 - 14:00
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Estados Unidos y Australia se enfrentan hoy en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.
STU FORSTER ANDY LYONS. AFP
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