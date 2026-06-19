Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Por el Grupo B del Mundial 2026

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Nueva Zelanda hoy, dónde verlo y posibles formaciones

El local hace su segunda presentación en el torneo. Si gana se asegurará su pase a dieciseisavos de final.

Estados Unidos y Australia se enfrentan hoy en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. STU FORSTER ANDY LYONS. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Lanzaron el Programa de Seguridad Migratoria

El ICE de Milei, a toda marcha

Sigue la segunda fecha de la fase de grupos

Mundial 2026: los partidos de hoy y las novedades de la Selección argentina

Presentan "Caligaris Sí", su nuevo disco

Los Caligaris: “Nuestras canciones pintan el paisaje de la Argentina, del asado y el fernet”

Por Valentino Vitolla
Magra suba tras el brutal ajuste

El Gobierno otorgó un aumento del 2,10% en las prestaciones básicas de discapacidad

Exclusivo para

El Presidente tensiona al límite la relación con los aliados

Milei respalda a Adorni y desafía al Congreso

Por Paula Marussich
Según el QS World University Rankings

La UBA se mantiene entre las 100 mejores del mundo y lidera en América Latina

Opinión

Lo que perdió y lo que gana Trump con el acuerdo EE.UU.-Irán

Por Daniel Kersffeld
Tenía 94 años

Adiós a Luis Víctor Gentilini, todoterreno del folklore

Por Santiago Giordano

El País

Lanzaron el Programa de Seguridad Migratoria

El ICE de Milei, a toda marcha

Para que justifique sus ingresos

ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni

El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni

Francisco Adorni y el colmo del contador público

Por Irina Hauser
El Presidente tensiona al límite la relación con los aliados

Milei respalda a Adorni y desafía al Congreso

Por Paula Marussich

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de junio de 2026

Anticipos financieros de Nación para Entre Ríos, Jujuy y Santa F

Transferencias a provincias amigas

Por Mara Pedrazzoli
Concentración en el mercado de las telecomunicaciones

Telecom absorbe Telefónica pero cederá negocios

Fuerte caída de los pedidos y pesimismo sobre el empleo

Los industriales desconfían

Sociedad

Magra suba tras el brutal ajuste

El Gobierno otorgó un aumento del 2,10% en las prestaciones básicas de discapacidad

Frío en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de junio

Un operativo sin precedentes

Histórica donación de órganos en Mar del Plata: un solo paciente permitió ocho trasplantes

Deportes

Sigue la segunda fecha de la fase de grupos

Mundial 2026: los partidos de hoy y las novedades de la Selección argentina

A tres días del segundo partido

La práctica de la Selección: la presencia de Messi, los tocados y las dudas para enfrentar a Austria

El seleccionado anfitrión se clasificó a los 16avos de final

Mundial 2026: México se impuso ante Corea del Sur y pasó de fase

Empate 1-1 que complica a ambos pensando en la clasificación

Checos y sudafricanos repartieron errores y puntos en Atlanta