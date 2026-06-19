Milei respalda a Adorni y desafía al Congreso

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Paula Marussich
19 de junio de 2026 - 1:21
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En Diputados buscan sesionar el 23 para emplazar a comisiones los pedidos de informes e interpelación.
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