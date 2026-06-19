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El País

La Vicepresidenta confirmó la asistencia al acto que también contará con Milei

Interna en el Día de la Bandera

​El Presidente respaldará a Adorni en Rosario, y Villarruel se suma al acto oficial pese a no haber sido invitada.

Por Melisa Molina
Sesion en el Senado de la Nacion, en Buenos Aires; Argentina, el 10 de Julio del 2025.- Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado
La presidenta del Senado viajará a Rosario pese a la relación rota con Presidencia. SENADO ARGENTINA. Charly Diaz Azcue

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El País

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Interna en el Día de la Bandera

Por Melisa Molina
A casi 51 años del asesinato de "Patulo" Rave

Identifican e indagan a un exintegrante de la CNU por el crimen de un estudiante

Por Luciana Bertoia

Economía

Favorecido por las exportaciones en energía, agro y minería

Superávit comercial récord

Fuerte caída de los pedidos y pesimismo sobre el empleo

Los industriales desconfían

Anticipos financieros de Nación para Entre Ríos, Jujuy y Santa F

Transferencias a provincias amigas

Por Mara Pedrazzoli
Concentración en el mercado de las telecomunicaciones

Telecom absorbe Telefónica pero cederá negocios

Sociedad

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Por Santiago Brunetto
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Luego del comunicado emitido por su familia

Messi reapareció en la práctica y hasta regaló algunas sonrisas

Por Cristian Dellocchio