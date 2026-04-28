Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Recoleta
Servicio Meteorológico Nacional
Federico Sturzenegger
Discapacidad
Jubilados
colectivos
Subsidios al transporte
CGT
Reforma laboral
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
Sigue la caída de actividad en la industria de la fundición
Dos años consecutivos en baja
Pese al repunte respecto a febrero, marzo volvió a registrar un descenso significativo en relación al año pasado
28 de abril de 2026 - 22:47
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El nivel de actividad bajó casi un 5% con respecto a marzo de 2025
(Andrés Macera)
Últimas Noticias
Los testimonios de dos entidades beneficiadas de Moreno y José C. Paz
Fuerza Solidaria desembolsó 641 millones en créditos para asistir a cooperativas bonaerenses
Por
Juan Manuel Meza
Quinta jornada del juicio por la muerte de Maradona
Declararon Verónica Ojeda, Rita Maradona y un perito policial
París Saint Germain y Bayern Múnich protagonizaron un partido memorable
La Champions League, o el fútbol en estado de gracia
Por
Daniel Guiñazú
Mesa en la Feria del Libro
“Entrevistas poetizadas” en el stand de Grupo Octubre
Exclusivo para
Convocan a la marcha Federal del próximo 12 de mayo
Las universidades le contestan al gobierno: “No nos dan respuesta y aparecen en Twitter”
Nuevo disco del baterista Beatle
“Long Long Road”, el Ringo Starr de la gente
Por
Cristian Vitale
La economía de Milei
Especialista en crecimiento sin pymes
Por
Diego Achilli
El sudafricano dice que OpenIA no tenía fines de lucro y que resultó ser falso
Sam Altman y Elon Musk pugnan en un juicio
El País
"Difundir" la meme coin de Milei le salió caro
“Vendepatria”: abucheos y silbidos al CEO de una fintech que respaldó la criptoestafa $LIBRA
En la Reserva Natural Militar de la Calera
Córdoba: se inicia una nueva búsqueda de restos en La Perla
Otro fallo judicial favorece al Gobierno
Reforma laboral: nuevo revés para la CGT
Juicio Mansión Seré IV
Lesa humanidad: La justicia condenó a 25 años de prisión a cuatro genocidas
Economía
El presidente califica de "mentirosos" a los especialistas críticos
El país de Javier Milei versus la Argentina real
Por
Mara Pedrazzoli
Las consultoras aseguran que podría ser hasta de 2,9 por ciento
La inflación de abril, más alta de lo esperado
La economía de Milei
Especialista en crecimiento sin pymes
Por
Diego Achilli
Priorizan demanda domiciliaria
No hay gas para todos: cortan el suministro a estaciones de servicio e industrias
Sociedad
Quinta jornada del juicio por la muerte de Maradona
Declararon Verónica Ojeda, Rita Maradona y un perito policial
Para la policía, se suicidó en la comisaría
Un joven falleció luego de ser detenido en Córdoba
Este jueves 30 de abril
Cómo será el paro del Servicio Meteorológico Nacional
Hubo una fuerte reacción de los empleados contra el uso militar de su trabajo
Google trabajará para el Pentágono
Deportes
París Saint Germain y Bayern Múnich protagonizaron un partido memorable
La Champions League, o el fútbol en estado de gracia
Por
Daniel Guiñazú
Militantes de Derechos Humanos le entregarán una carta a la AFA
Se pide el boicot a Israel y a los Estados Unidos para el Mundial
Por
Gustavo Veiga
Por la Sudamericana, Racing visita a Caracas y Riestra será local ante Montevideo CT
Copa Libertadores: Platense y Estudiantes juegan de locales
Boca jugará el sábado
AFA confirmó la programación de la última fecha: ¿qué clubes tienen chance de clasificar?