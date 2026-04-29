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Cruzeiro le ganó por el Grupo D de la Copa Libertadores
Boca perdió en Brasil y se terminó el invicto
El equipo de Claudio Ubeda jugó con diez hombres todo el segundo tiempo, por la expulsión de Bareiro.
29 de abril de 2026 - 3:17
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Bareiro se fue expulsado al final del primer tiempo.
(Fotobaires -)
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