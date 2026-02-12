Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de marzo
En las efemérides del 12 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
12 de febrero de 2026 - 9:57
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Raùl Alfonsín
Temas en esta nota:
efemérides
Últimas Noticias
Página/12 hace memoria
“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”
Por
Nora Veiras
Al menos 18 muertos
Colombia declara la emergencia en el norte del país por las inundaciones
Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo
Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
La contracara de la Argentina de Milei
Una reforma a favor de los trabajadores: el Senado de México aprobó reducir la jornada laboral
Exclusivo para
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El País
Página/12 hace memoria
“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”
Por
Nora Veiras
Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo
Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
Sesiones extraordinarias en el Congreso
El Gobierno festeja la reforma laboral y va por la baja de la edad de imputabilidad
Media sanción
Reforma laboral: uno por uno, cómo votó cada senador
Economía
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país
Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda
Por
Juan Garriga
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares
Es dólar bajó y se esperan anuncios
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de marzo
Se esperan 28 grados en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de febrero
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Deportes
El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien
Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Esquí Alpino Súper G
El hijo de Valeria Mazza tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno: ¿cómo le fue?
El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis
El público también busca divertirse en Palermo
Por
Adrián De Benedictis
Recuperar los límites y la vergüenza
Por
Osvaldo Arsenio