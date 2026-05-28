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Donald Trump presiona para imprimir un billete de 250 dólares con su cara
No hay imágenes de presidentes vivos en los billetes y la iniciativa genera controversia. La situación podría definirse a través de una ley del Congreso.
28 de mayo de 2026 - 19:49
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proyecto billete trump
El billete alusivo por el aniversario de la independencia, con la imagen de Trump.
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