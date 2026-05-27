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Sociedad

Hay un sospechoso detenido

Desesperada búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

La buscan desde el sábado 23 de mayo. Un remisero reconoció que la había llevado en su coche y le dijo a su familia que la dejó a diez minutos de su casa, donde la esperaba un hombre.

Agostina Vera Agostina Vera, de 14 años, desapareció el 23 de mayo en Córdona Missing Children

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