Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Selección Argentina
Fútbol
Mundial 2026
Lionel Messi
Julián Alvarez
Emiliano Dibu Martínez
Lisandro Martínez
Rodrigo De Paul
Madonna
Música
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
El técnico y las determinaciones que lo pueden llevar a la gloria otra vez
Los miedos de Scaloni ante una chance única
La disyuntiva es si el entrenador tiene la firmeza necesaria para dejar afuera a campeones del mundo, que no están demostrando el nivel que se necesita.
Por
Adrián De Benedictis
14 de julio de 2026 - 00:48
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El entrenador del seleccionado Lionel Scaloni.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Selección Argentina
Fútbol
Lionel Scaloni
Últimas Noticias
El Juez Armella rechazó el pedido de apartar al fiscal de la causa
Revés para Insaurralde en la justicia
Un regreso con cifras récord
Madonna y su “Confessions II” dominan el mundo: un éxito de ventas y aclamado por la crítica
Desde el Gobierno excusaron que se trata de “una excepción”
Un funcionario libertario de tour mundialista
El técnico y las determinaciones que lo pueden llevar a la gloria otra vez
Los miedos de Scaloni ante una chance única
Por
Adrián De Benedictis
Exclusivo para
Caída de 517 millones en las reservas internacionales
Impacto parcial del ruido externo
El barril de Brent subió 9 por ciento en un solo día
Nuevo salto del petróleo: temor al impacto inflacionario
Le incautaron más de $US 2 millones y drogas
Causa ARSAT: Facundo Leal presentó un escrito y se negó a declarar
Un estudio de la Universidad de San Andrés refleja lo peor del gobierno de Milei
Aumenta la preocupación por los bajos salarios
El País
El Juez Armella rechazó el pedido de apartar al fiscal de la causa
Revés para Insaurralde en la justicia
Desde el Gobierno excusaron que se trata de “una excepción”
Un funcionario libertario de tour mundialista
El receso invernal en el Congreso
El oficialismo no logra descongelar sus proyectos de ley
Por
Eva Moreira
Una causa con idas y vueltas
$LIBRA: tras la pista de las “direcciones cripto” que movieron el botín de la estafa
Economía
Caída de 517 millones en las reservas internacionales
Impacto parcial del ruido externo
Por el bajo nivel de consumo
Cierra Alfajores Lanín
Transporte a la baja
Más uso de servicios públicos
El barril de Brent subió 9 por ciento en un solo día
Nuevo salto del petróleo: temor al impacto inflacionario
Sociedad
Norte y Cuyo, con los mejores puntajes
La UBA reveló las regiones que vale la pena visitar según los turistas extranjeros
Más trabajadores suspendidos
Flybondi no voló en todo el fin de semana largo
Por
Santiago Brunetto
Un hallazgo que aporta pistas sobre el origen de la vida
Encontraron azúcar entre las estrellas
"Nos morimos de frío"
Marcha de estudiantes de San Isidro a la Municipalidad por falta de estufas
Deportes
El técnico y las determinaciones que lo pueden llevar a la gloria otra vez
Los miedos de Scaloni ante una chance única
Por
Adrián De Benedictis
Con 19 años recién cumplidos, habló en la previa a las semifinales del Mundial 2026 con Francia
Lamine Yamal: “Si el fútbol sirve para algo, es para integrar”
Espiando al rival
Los ingleses tiran dardos antes del partido con Argentina
Por
Cristian Dellocchio
Las chances inglesas según los diarios, exfutbolistas y usuarios de redes de allá
Entre la prudencia y el exceso de confianza
Por
Marcelo Justo