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El País

Una causa con idas y vueltas

$LIBRA: tras la pista de las “direcciones cripto” que movieron el botín de la estafa

La justicia ordenó el congelamiento de 25 direcciones cripto vinculadas al fraude, sospechadas de haber transferido al menos 44 millones de dólares los días posteriores al tuit de Milei.

JavierMilei y Hayden Davis
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Exclusivo para

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Por el bajo nivel de consumo

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Transporte a la baja

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