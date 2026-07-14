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El 59% de los comercios rosarinos bajó sus ventas durante junio
Locales venden menos y tienen que endeudarse
El último informe de la Federación de Comercio e Industria reportó una caída del 9,6% interanual en el sector minorista en el mes del Día del Padre, que no gravitó.
14 de julio de 2026 - 03:10
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El 59% de los comercios rosarinos indicó que sus ventas cayeron en junio.
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