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Sociedad

El celular dejó de ser el enemigo número uno

Secundaria en crisis: 8 de cada 10 docentes alertan por la falta de motivación de los alumnos

Una encuesta revela preocupación por el desinterés estudiantil, el ausentismo, el uso del celular y las reformas en la escuela media.

rosario, 22-03-2013. rosario12. una escuela cambiara su nombre por el de madres de plaza 25 de mayo.
Estudiantes secundarios El 82,3 por ciento señala el desinterés estudiantil como una preocupación importante, y más de la mitad (56,8 por ciento) lo ubica entre los tres problemas más graves del nivel. Andrés Macera

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