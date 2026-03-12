La Convención de Gary: cuando la política negra imaginó un nuevo poder
En marzo de 1972, miles de activistas, intelectuales, sindicalistas y dirigentes afroestadounidenses se reunieron en la ciudad de Gary, Indiana, para protagonizar uno de los momentos más ambiciosos de organización política negra en la historia de Estados Unidos. Aquella reunión, conocida como la Convención Política Nacional Negra, buscó articular un programa común frente al racismo estructural, la exclusión política y las desigualdades económicas que atravesaban a las comunidades negras. A más de medio siglo de aquel encuentro, su legado sigue planteando preguntas sobre los límites de la representación y las formas de construir poder político.