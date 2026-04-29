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La confirmó la Federación Española

Sanción histórica para Esteban Andrada: cuántas fechas será suspendido

El arquero argentino fue notificado luego del episodio del fin de semana, cuando golpeó al capitán del equipo rival.

Esteban Andrada (Captura La Liga)

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