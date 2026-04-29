Jubilados se manifestaron en contra de Adorni: “Sabemos que es un corrupto”

Manifestantes se concentran afuera del Congreso de Argentina

AME7703. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 29/04/2026.- Personas se manifiestan este miércoles afuera del Congreso de la Nación, mientras se realiza el informe de gestión del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya

(Matías Martín Campaya/EFE)