Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 29 de abril de 2026
1 hora
Las explicaciones de Manuel Adorni en el Congreso, en medio de los escándalos por sus viajes, gastos y departamentos
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 29 de abril de 2026
1 hora
Las explicaciones de Manuel Adorni en el Congreso, en medio de los escándalos por sus viajes, gastos y departamentos
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 29 de abril de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Otro miércoles de movilización frente al Congreso
Jubilados se manifestaron en contra de Adorni: “Sabemos que es un corrupto”
29 de abril de 2026 - 19:22
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Manifestantes se concentran afuera del Congreso de Argentina
AME7703. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 29/04/2026.- Personas se manifiestan este miércoles afuera del Congreso de la Nación, mientras se realiza el informe de gestión del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya
(Matías Martín Campaya/EFE)
Temas en esta nota:
Jubilados
Manuel Adorni
Últimas Noticias
El platense aparecerá por primera vez como líder del pelotón nacional
Cambio en la cima del tenis argentino: Tomás Etcheverry será el nuevo número uno
Por
Pablo Amalfitano
Adorni negó su renuncia
Pochoclos y therians en el recinto: las perlitas de una sesión caliente en Diputados
Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender
El Piyama Party de Los Raviolis, los “100 años” de Perras on the Beach y mucho más
Prefectura busca al otro hombre desaparecido
Hallaron el cuerpo de uno de los pescadores perdidos en el Río de la Plata
Exclusivo para
Otro miércoles de movilización frente al Congreso
Jubilados se manifestaron en contra de Adorni: “Sabemos que es un corrupto”
Avanzan las causas por enriquecimiento ilícito
Adorni en el Congreso: uno por uno, los funcionarios que fueron a mostrarle su apoyo
También responsabilizó a los bancos por la morosidad
Bausili le quita peso a la suba de la inflación: es “solo un shock transitorio”
Les contestó por escrito a los diputados
2151 preguntas y pocas respuestas de Adorni
El País
Adorni negó su renuncia
Pochoclos y therians en el recinto: las perlitas de una sesión caliente en Diputados
Otro miércoles de movilización frente al Congreso
Jubilados se manifestaron en contra de Adorni: “Sabemos que es un corrupto”
En su exposición en el Congreso
Las excusas de Adorni por sus viajes al exterior: “Quieren asemejar mi vida privada con actos de gobierno”
Avanzan las causas por enriquecimiento ilícito
Adorni en el Congreso: uno por uno, los funcionarios que fueron a mostrarle su apoyo
Economía
"La Patria no se vende"
Quién es Ariel Sbdar, el empresario abucheado por estudiantes en el Movistar Arena
También responsabilizó a los bancos por la morosidad
Bausili le quita peso a la suba de la inflación: es “solo un shock transitorio”
La denuncia penal del organismo contra la empresa de La Nación
La millonaria evasión fiscal del Movistar Arena que detectó ARCA
Congelado en $70 mil desde 2024
Confirman el bono para jubilados: cuánto cobrarán en mayo
Sociedad
Prefectura busca al otro hombre desaparecido
Hallaron el cuerpo de uno de los pescadores perdidos en el Río de la Plata
El protagonista de "Jurassic Park"
Sam Neill contó que superó el cáncer con una novedosa terapia: “No es un milagro, es la ciencia en su esplendor”
Según un informe de la Facultad de Veterinaria de la UBA
Día del Animal: cada vez más personas tratan a sus mascotas como si fueran humanos
La medida también abarca a una marca de botox
La Anmat prohibió la venta de un medicamento para adelgazar
Deportes
El platense aparecerá por primera vez como líder del pelotón nacional
Cambio en la cima del tenis argentino: Tomás Etcheverry será el nuevo número uno
Por
Pablo Amalfitano
Guió a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010
La tercera aventura mundialista de Bielsa
Por
Malva Marani
La confirmó la Federación Española
Sanción histórica para Esteban Andrada: cuántas fechas será suspendido
A 43 días del inicio de la Copa
La IA dio su predicción: ¿qué Selección ganará el Mundial?