Pochoclos y therians en el recinto: las perlitas de una sesión caliente en Diputados

Jefe de Gabinete de Milei, denunciado por corrupción, dice que no cometió "ningún delito"

AME7624. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 29/04/2026.- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, sostiene un informe de gestión este miércoles, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires (Argentina). Adorni rechazó las acusaciones de corrupción en su contra, negó haber cometido delito alguno y aseguró que probará su inocencia ante la Justicia. EFE/ Matías Martín Campaya

(Matías Martín Campaya/EFE)