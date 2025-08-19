A través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía, el Gobierno autorizó a la aerolínea chilena LATAM Airlines Group S.A a operar vuelos regulares internacionales ida y vuelta de pasajeros y carga en la ruta entre la ciudad estadounidense de Miami y Buenos Aires.

La medida, que habilita a la aerolínea extranjera a sumar una conexión clave entre Sudamérica y Estados Unidos, con escala en Argentina, quedó oficializada mediante la Disposición 23/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial. El documento lleva la firma del subsecretario Hernán Adrián Gómez.

La ruta fijada es "Santiago de Chile – Ezeiza – Miami, y viceversa", por lo que los pasajeros podrán ir desde Buenos Aires a la ciudad estadounidense sin escalas, en un puente aéreo que inicia en la capital chilena.

El Gobierno precisó que la determinación responde a una solicitud formal de LATAM Airlines, realizada en marzo. La empresa pidió autorización para operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta mencionada, en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y Chile. La compañía, además, se jactó de haber cumplido con todos los requisitos legales y administrativos, y recibió el aval de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo.

Según se informa en el sitio web oficial de LATAM, la nueva ruta entre Chile, Argentina y Estados Unidos estará disponible desde diciembre.

En el marco de la desregulación y la apertura de competidores privados en el país, la semana pasada, el Gobierno autorizó también a una aerolínea low cost a realizar vuelos internacionales de pasajeros y de carga desde Córdoba, Mendoza y Rosario a Punta Cana.

A través de la Disposición 21/2025 publicada en el Boletín Oficial, se le permitió a la empresa dominicana Arajet operar vuelos regulares de ida y regreso en las siguientes rutas: Punta Cana–Córdoba; Punta Cana–Mendoza y Punta Cana–Rosario.