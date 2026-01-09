Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de enero
09 de enero de 2026 - 7:04
Simone de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El Estado como verdadero garante de la libertad.
Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica
Por
Pablo Caramelo*
SALÍ Especialistas II
Poder vegetal
Por
Rodolfo Reich
Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón
Hantavirus mortal en Mar del Plata
Exclusivo para
Se prenden alarmas en un sector de campo.
Bioceres, a convocatoria de acreedores
Por
Mara Pedrazzoli
Gesto del gobierno para promover la convivencia pacífica
Excarcelar para “consolidar la paz”
El sueño de un bloque alineado con Trump
Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global
Nadie ocupa la Secretaría de Culto
Una vacante que muestra la fría relación del gobierno con la Iglesia Católica
Por
Washington Uranga
El País
Está acusado por homicidio agravado
Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a González en Lugano
Por
Irina Hauser
El Gobierno se defiende y dice que mandará otra reforma al Congreso
La justicia empieza a analizar los cuestionamientos contra el DNU de la SIDE
Por
Luciana Bertoia
Enfrentar la barbarie trumpista
Por
Juan Carlos Junio
Economía
Lamb Weston cerró una planta y echó a más de 100 empleados
Otra fábrica que queda en el camino
La firma Hilados despidió a 70 trabajadores
Cierra otra fábrica textil
La construcción retrocedió 4,7 por ciento en noviembre
Otro ladrillo que cayó de la pared
Sociedad
Continúan los incendios en Chubut
Intendente de El Hoyo: “todos los años nos pasa lo mismo”
Semáforo amarillo para el Ozempic
Por qué se produce el efecto rebote con los medicamentos para adelgazar
Por
Pablo Esteban
Deportes
El equipo de Mac Allister ganó un punto en el Emirates Stadium
Premier League: Arsenal y Liverpool no se sacaron ventaja
Sergio Costantino detalló las prioridades inmediatas de su gestión
El presidente de San Lorenzo expuso el plan de emergencia para el club
Autos más livianos, motores con más injerencia eléctrica y pilotos más activos
Una nueva era de la Fórmula 1
Por
Malva Marani
El imperialismo de Trump está de moda y va por Chiqui Tapia
Por
José Luis Lanao