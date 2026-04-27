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Economía

Reconoció tener siete departamentos sin declarar en Miami

Por corrupción, renunció Carlos Frugoni

Íntimo del ministro de Economía, Luis Caputo, Frugoni manejaba una de las cajas más sensibles del Estado: la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

Carlos Frugoni calificó como "error" no haber declarado las propiedades. (Imagen Web)

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