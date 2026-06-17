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Sociedad

La fiscalía busca una pena efectiva de cárcel

Procesaron al argentino detenido en Brasil por racismo

Eduardo Ignacio Murias fue detenido hace tres semanas en Minas Gerais tras fotografiar a un menor sin permiso y difundir sus imágenes con sentido discriminatorio.

Eduardo Murias está detenido desde el 24 de mayo. Imagen Web

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