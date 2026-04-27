Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 27 de abril de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Mara Pedrazzoli</span><span style="white-space: pre-wrap;">Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno nacional volvió a registrar y a exhibir de modo celebratorio el superávit fiscal, sin embargo el dato resulta paradójico en un contexto de caída real de la recaudación, continuidad del recorte sobre las partidas clave del gasto público y aumento silencioso de la deuda. Lejos de expresar solidez, y en el marco de un ajuste brutal, el resultado fiscal luce como un esquema cada vez más frágil. La principal carta que puede mostrar el Ejecutivo frente al FMI se diluye, en medio del deterioro de la actividad económica y la inestabilidad de las reservas. Los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera y la sangría de divisas provocada por el atesoramiento minorista tensionan las cuentas del Banco Central.</span>