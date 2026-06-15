Una nena de 6 años quedó internada tras ser atacada por un perro pitbull: le hicieron 20 puntos de sutura

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Ocurrió en barrio San Roque de la ciudad de Córdoba. La niña se encuentra muy asustada por el ataque y fue ingresada al Hospital de Niños.
15 de junio de 2026 - 16:28
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Una de las entradas del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
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