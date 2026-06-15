A qué hora juegan España vs. Cabo Verde hoy, dónde verlo y posibles formaciones

<span style="white-space: pre-wrap;">Cabo Verde vive el sueño de </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">su primera Copa del Mundo</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. Logró una clasificación histórica en octubre de 2025, convirtiéndose en una de las naciones con menor población en alcanzar la máxima competencia del fútbol.</span><span style="white-space: pre-wrap;">El combinado de las Cabo Verde</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> empezó a disputar las Eliminatorias recién en 2003</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, cuando ya se habían disputado 17 Copas del Mundo.</span>