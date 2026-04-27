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Tras el intento de ataque contra Trump en la cena con corresponsales
Estados Unidos: los protocolos de seguridad presidencial, en tela de juicio
El arco político discute sobre las formas de actuar a la hora de proteger al presidente. El republicano exigió que se termine de construir el salón de baile que ordenó en la Casa Blanca.
27 de abril de 2026 - 1:45
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atentado donald trump seguridad
Trump fue evacuado de la cena con corresponsales.
(CAPTURA VIDEO)
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Estados Unidos
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